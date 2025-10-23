Решающее значение имеет, в какое время суток пить кофе.

Кофе на самом деле полезен для здоровья и способствует долголетию, но только при условии, если пить его утром. К такому выводу пришли исследователи Тулейнского университета и Национального института сердца, легких и крови США, пишет YourTango.

В исследовании, которое вышло в 2025 году в издании Oxford University Press, приняли участие 40 725 человек. В течение почти десяти лет ученые отслеживали их привычки и показатели здоровья. В результате оказалось, что те, кто регулярно пил кофе, имели более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и более низкую смертность в целом.

Однако, как отмечается, решающее значение имеет, когда пить кофе. Исследователи говорят, что привычка пить кофе днем, вечером или в течение всего дня не только разрушает пользу напитка, но и может полностью ее уничтожить, особенно если пить кофе в течение целого дня.

Ученые обнаружили четкую закономерность: те, кто пил кофе только утром, имели на 16% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 31% ниже смертность в целом.

Те, кто вообще не пил кофе (примерно половина участников), не имели ни улучшения, ни ухудшения показателей.

Результаты оставались стабильными даже после учета других факторов образа жизни, и количество выпитого кофе не имело значения - главным было время суток.

По словам автора исследования доктора Лу Кви, результаты этого исследования согласуются со многими другими, которые показали, что употребление кофе не только не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но даже может защищать от таких состояний, как диабет II типа.

Почему же время суток имеет такое важное значение? По мнению ученых, кофе может нарушать циркадные ритмы и гормоны, если его употреблять в течение дня.

Кви выдвинул теорию, что если кофе употреблять позже, чем утром, то кофеин нарушает эти деликатные ритмы и уровень ключевых гормонов, в частности мелатонина, который регулирует наш сон.

В свою очередь низкий уровень мелатонина и нарушение циклов сна-бодрствования связаны с повышенным оксидативным стрессом, высоким кровяным давлением и воспалительными процессами, которые являются основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Это первое исследование, которое проверяет закономерности употребления кофе и его влияние на здоровье. Обычно мы не даем советов относительно времени употребления кофе, но, возможно, нам стоит подумать об этом в будущем", - высказался Кви.

