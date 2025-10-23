Тактической целью РФ является разрушить украинскую логистику.

Российские оккупанты уничтожают Покровскую агломерацию авиабомбами. Только в течение 22 октября захватчики нанесли рекордные 39 ударов, сбросив 156 управляемых авиабомб в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

Об этом сообщили в пресс-службе корпуса.

"Это - самый высокий показатель авиаударов в нашей полосе обороны с июля 2025 года. Враг сбросил КАБы преимущественно по северу Покровска, району населенного пункта Гришино и Мирноград, а также - в районе линии разграничения возле села Лысовка. Всего с начала октября враг атаковал Покровскую агломерацию тактической авиацией 215 раз, сбросив 860 КАБов по 250 кг каждая", - рассказали в 7 ДШВ.

Там добавили, что тактическая цель этих атак - уничтожение логистики Сил обороны Украины. А стратегическая цель оккупантов, используя попытки зайти в город, давить с флангов и увеличив количество открытых штурмов сломать оборону Покровска.

"В полосе 7 корпуса ШР ДШВ ведется постоянная работа над безопасностью логистики и ротации наших военных. К поставке боеприпасов, запасов пищи, медикаментов привлекаются воздушные и наземные дроны", - отметили в 7 ДШВ.

Ранее об успехах РФ на Днепропетровщине и в Запорожской области сообщили аналитики DeepState. В частности россияне продвинулись возле населенных пунктов Вербовое и Степное на Днепропетровщине. Также захватчики имели успехи возле села Новогригорьевка Запорожской области.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что РФ пытается сделать видимость численного превосходства над Силами обороны на Лиманском направлении. Отмечается, что командование оккупантов заставляет россиян поднимать флаги в пропагандистских целях.

