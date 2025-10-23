ЕС и США только что приняли по достаточно болезненному для РФ пакету санкций и уже работают над следующими шагами.

Нефтяная корпорация "Лукойл" не попала в 19-й санкционный пакет ЕС, но этот пакет все равно "очень приличный". Такое мнение в эфире "Суспільного" высказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Лукойла там (в 19-м) нет. Почему? Потому что за последние несколько месяцев была большая синхронизация санкционных пакетов с Великобританией, США и ЕС. Так вот, Лукойл есть в Британии, есть в США. Но Лукойла нет в Европейском Союзе. Поэтому это точно тема для 20-го санкционного пакета", - отметил Власюк.

По его словам, так же нет в этом пакете некоторых российских олигархов, не забыть о которых очень просила Украина.

В то же время он подчеркнул, что 19-й пакет включает много "хороших вещей".

"Во-первых, это 117 нефтяных танкеров. Здесь, кстати, американцы пока отстают. Во-вторых, это несколько китайских нефтеперерабатывающих заводов. В-третьих, это хороший блок санкций, связанных с российскими платежками в том числе теми, кто занимается криптовалютными операциями. Мы считаем, что это следующая большая тема для санкций вообще глобально. Традиционно есть небольшой блок по похитителям детей. Есть небольшой блок по финансовым институтам, по российским банкам третьих стран. Есть блок по ВПК, в том числе с китайскими компаниями. Поэтому на самом деле очень приличный санкционный пакет. По моей субъективной оценке, в топ-5 всех санкционных пакетов ЕС", - сказал уполномоченный.

По словам Власюка, санкции будут вступать в действие постепенно и это абсолютно традиционная история, что отдельные санкционные положения в санкционном пакете ЕС имеют отлагательную силу. То есть вступают в силу через определенное время.

"Надо понимать, что не всегда есть возможность шоково разорвать все то, что сейчас происходит между Россией и ЕС, к сожалению. Есть определенные особенности процесса", - пояснил он.

Власюк положительно оценил тот аспект, что 19-й санкционный пакет поддержали все страны ЕС, но жаль, что это произошло не в сентябре, а только в конце октября.

Он сообщил, что уже идет работа над следующим, 20-м пакетом санкций против Рф.

"На следующей неделе у нас будет в Брюсселе большая интенсивная коммуникация, обмен идеями, что бы должно быть в 20-м пакете. Плюс мы сразу начинаем коммуникацию с Канадой, которая тоже будет выходить в ближайшее время с санкционным пакетом. С Великобританией, с США. США кроме того, что вышли с санкциями вчера, сказали, что это только начало. Посмотрим, как оно будет, но такого интенсивного обмена идеями и аргументами относительно санкционных шагов следующих еще не было", - сказал Власюк.

Он отметил, что голос Украины слышат партнеры и это очень позитивно.

"Мы видим во всех санкционных решениях всех стран наш след, наши рекомендации учтены. Это значит, что мы имеем серьезный вес в мировых разработках санкций", - отметил уполномоченный по санкционной политике Украины.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-ый пакет санкций против России. Она отметила, что он нацелен, среди прочего, на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов по территории блока, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации.

Наперед стало известно, что США впервые с начала второй каденции Трампа вводят новые мощные санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом сообщалось на сайте Министерства финансов США. Отмечалось, что ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

