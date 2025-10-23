Также в рамках фестиваля украинцам покажут претендента на "Оскар-2026" от Германии.

В киевском кинотеатре "Жовтень" с 13 по 19 ноября 2025 года состоится 31-й фестиваль "Новое немецкое кино", в рамках которого украинских киноманов традиционно знакомят с лучшими новинками в кинематографе Германии.

Позже фестиваль проведут во Львове, Харькове, Одессе, Черновцах и Днепре. Даты этих показов объявят дополнительно.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании "Артхаус Трафик", в течение нынешнего фестиваля покажут пять лент:

"Звук падения" (нем. In die Sonne schauen / англ. Sound of Falling) – драма режиссера Маши Шилински, которая является одной из самых заметных немецких картин этого года: среди прочего, она получила приз жюри в Каннах и стала заявкой от Германии на получение премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Сюжет разворачивается на одной немецкой ферме вокруг четырех женщин из разных эпох. Они постепенно открывают темные семейные тайны, переплетающие их судьбы сквозь века боли и молчания. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

"Свет" (нем. Das Licht, англ. The Light) – психологическая драма Тома Тыквера ("Беги, Лола, беги", "Парфюмер: История одного убийцы", "Облачный атлас", сериал "Вавилон-Берлин"), одного из главных имен в современном немецком кинематографе. Эта картина открывала Берлинале и получила две номинации Немецкой кинопремии. В фокусе – полная проблем типичная берлинская семья, которую спасает от кризиса сирийская беженка. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов.

"Отражение №3" (нем. Miroirs No. 3) – драма Кристиана Петцольда, еще одного знакового немецкого режиссера, чьи фильмы ("Пламенное небо", "Ундина", "Барбара", "Феникс", "Транзит") неоднократно были представлены на фестивале "Новое немецкое кино" в прошлые годы. Мировая премьера картины состоялась на Двухнедельнике режиссеров в Каннах. Лента рассказывает о женщине, которая, пережив автокатастрофу, попадает в чужую семью, неожиданно окружающую ее своей любовью. Но впоследствии оказывается, что этой семье есть что скрывать. Главную роль в ленте сыграла одна из самых известных немецких актрис современности Паула Бер, которая неоднократно снималась у Петцольда. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

"Острова" (нем. Islands) – любовный триллер Яна-Оле Герстера из программы Берлинале. Роли в картине исполнили номинант на премию BAFTA Сэм Райли ("Контроль", "Малифисента", "Опасный элемент", "На дороге"), Стейси Мартин ("Нимфоманка". "Бруталист") и Джек Фартинг ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы"). Главный герой – бывший профессиональный теннисист, который ведет бесцельную жизнь на Канарах, работая тренером в отеле. Но из-за близости с одной из туристок он попадает в опасную ситуацию. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

"Что знает Мариэль" (нем. Was Marielle weiß, англ. What Marielle Knows) – комедия Фридриха Гамбалека, также из программы Берлинале. События фильма разворачиваются вокруг девочки-подростка, которая получает в школе пощечину, что приносит ей способность видеть и слышать все, что делают ее родители. Когда самые постыдные тайны супругов становятся явными, начинается абсурдная игра манипуляций, в которой семейная пара пытается сохранить фасад перед дочерью, которая знает о них все. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

