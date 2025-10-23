Изменения касаются паспортов старого образца - тех, что в форме книжечки.

В украинских паспортах старого образца больше не будет русского языка. Соответствующее постановление под номером 13369 приняла Верховная Рада Украины.

За соответствующее решение проголосовали 265 народных избранников.

Отныне старые паспорта (так называемые паспорта-книжечки) надо заполнять исключительно на украинском языке. До сих пор в этих документах информацию дублировали еще и на русском.

Старые правила были утверждены еще в 1992 году, что вызывало коллизии в законодательстве.

Также стоит заметить, что с 2016 года паспорт гражданина Украины выдается исключительно в виде ID-карты. Только в исключительных случаях по решению суда еще можно получить паспорт-книжечку. Однако даже в таком случае все сведения в нем будут исключительно на украинском языке.

Несмотря на принятие нового постановления, старые паспорта с записями на русском языке остаются в силе.

Другие изменения в документах

Как писал УНИАН, в июне следующего года в Украине завершится переход к электронным трудовым книжкам. Правительство призывает граждан внести в электронные реестры информацию из бумажной трудовой книжки, потому что она потом понадобится для начисления пенсии.

Вместе с тем эксперты говорят, что никакого наказания за несвоевременное внесение сведений в электронный реестр нет. Кроме того, старая бумажная книжка остается юридически действующей, хотя и больше не является обязательной при взаимодействии с работодателем.

