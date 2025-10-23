Водителям, сотрудничающим с платформами заказа такси, уже в следующем году, вероятно, придется платить налоги.

"Закон об OLX", который готовят к голосованию в Верховной Раде, может привести к росту стоимости услуг такси (Uber, Uklon, Bolt), но украинцам вряд ли стоит ожидать стремительного скачка цен.

Об этом УНИАН сообщил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

"Это повлияет скорее всего на тариф, но это не будет определяющее влияние. Да, возможно, на 5% в среднем может подорожать стоимость услуги", - считает специалист.

Видео дня

Спрогнозировать влияние законодательной инициативы трудно, ведь в случае с такси имеет место многофакторный тариф. Больше всего на цену влияют спрос и предложение.

"То есть сколько водителей есть и сколько людей хочет ехать. И, конечно, трафик. Всплески тарифов до 1200 гривен в Киеве происходят в тот момент, когда воздушная тревога, сильные пробки и общественный транспорт между левым и правым не работает", - добавляет Беспалов.

Налог на OLX - главные новости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14025, который предусматривает контроль доходов от интернет-заработков. Основной целью инициативы называют увеличение доходов госбюджета во время военных действий, а также приведение законодательства к европейским стандартам. В госбюджете на следующий год уже заложили 14 миллиардов гривен от нововведения.

Согласно документу, для доходов физических лиц - подотчетных продавцов будут применять ставку НДФЛ (налог на доходы физических лиц) до 5% при определенных условиях. Для всех остальных случаев будет действовать общая ставка НДФЛ 18%.

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, налогообложению будут подлежать такие сферы деятельности, как аренда недвижимости, личные услуги, продажа товаров и предоставление в аренду транспортных средств.

Таким образом, новые налоговые правила могут коснуться всех, кто зарабатывает через цифровые платформы вроде OLX, Prom, Bolt, Glovo и Rozetka.

В свою очередь, в компании OLX уже заявили, что новый налог может лишить обычных украинцев удобного способа обмена подержанными вещами.

Вас также могут заинтересовать новости: