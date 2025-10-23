Ожидаются шквальные порывы ветра и ливни.

Германия, Франция и другие страны Западной Европы на днях окажутся в зоне низкого давления. Эксперты предупредили о риске формирования так называемого "бомбового циклона" или "метеобомбы".

Как сообщает Euronews, метеорологи прогнозируют мощный шторм, который, предположительно, пройдёт над Атлантикой и в районе между Бискайским заливом, Ла-Маншем и Северным морем, а затем двинется вглубь континента. Ожидаются шквальные порывы ветра и ливни.

"Сильный шторм обрушился на атлантическое побережье Франции вчера вечером. Около полуночи центр низкого давления достигнет Ла-Манша. Ожидается, что он коснется Испании, где в Бискайском заливе скорость штормового ветра будет достигать 130 км/ч", - пишет издание.

Отмечается, что около полудня в четверг "метеобомба" продолжит движение в сторону Северного моря. Сильные штормовые ветры ожидаются между Гентом и Амстердамом. На западе и юго-западе Германии, в частности в Шварцвальде, порывы ветра будут достигать 120 км/ч.

"В пятницу утром сильный шквальный ветер обрушится с запада и северо-запада на побережье Северного моря. В Гамбурге и Бремене возможны порывы до 110 км/ч. Шторм достигнет своего пика в Германии в полдень в пятницу. По всей стране возможны сильные ветры скоростью около 100 км/ч, некоторые метеорологические модели предупреждают о порывах до 160 км/ч", - говорится в статье.

"Метеобомба": что это за явление

Этот метеорологический термин означает быстрое усиление внетропической области низкого давления, при котором давление воздуха в ее центре снижается не менее чем на 24 гектопаскаля (гПа) в течение 24 часов.

Такое быстрое падение давления воздуха приводит к возникновению чрезвычайно сильного шторма, который часто называют "бомбовым циклоном". Такие штормы приносят сильные ветры, ливни и могут привести к различным экстремальным погодным явлениям, в частности штормовым приливам и наводнениям.

Новости о погоде

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киеве ожидается потепление. Температура повысится на 3-4 градуса по сравнению со средой.

Ночью температура не опустится ниже +7°...+8°, а днем воздух прогреется до +12°...+13°. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и будет снижаться, 743-746 миллиметров ртутного столба.

