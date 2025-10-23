Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании 'М.С.Л.', - экономист

Государственный бюджет Украины потерял около 300 млн грн из-за уклонения компании "М.С.Л." от уплаты лицензионных платежей за организацию букмекерской деятельности и онлайн-казино, заявил экономист Борис Кушнирук.

"Компания "М.С.Л.", деятельность которой связана с главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, по сути работает как онлайн-казино и букмекер, но не имеет соответствующих государственных лицензий. Таким образом, государство недополучило не менее 292 млн грн", - отметил Кушнирук.

По его словам, "М.С.Л." маскирует часть своей деятельности под лотереи, хотя 7 из 8 основных продуктов компании имеют признаки квази-казино или букмекерских сервисов.

"Компания отказывается платить 240 млн грн за лицензию на организацию букмекерской деятельности и 52 млн грн за лицензию на онлайн-казино. Это классическая схема ухода от лицензионных платежей и налогов", - подчеркнул эксперт.

Кушнирук также напомнил, что за 8 месяцев 2025 года доходы госбюджета от легального игорного рынка составили 13,1 млрд грн, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Эту сумму формируют легальные операторы, которые работают с государственными лицензиями. Но значительная часть рынка остается в тени - и именно здесь государство теряет средства", - добавил он.

По мнению экономиста, публичные нападки Даниила Гетманцева на Министерство цифровой трансформации и легальных операторов могут быть связаны с попыткой защитить коммерческие интересы компании "М.С.Л.".