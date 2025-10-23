Нападение совершил другой заключенный.

Скандальный рэпер P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), который сейчас отбывает наказание в тюрьме, едва не получил смертельное ранение от другого заключенного.

О совершенном нападении на артиста сообщило издание Daily Mail со ссылкой на его приятеля Чарлуччи Финни. Как оказалось, в камеру P. Diddy прокрался нападавший с самодельным ножом.

По словам источника, Комбс проснулся от того, что почувствовал лезвие на своем горле.

"Он проснулся с ножом возле горла. Я не знаю, отбился ли он от него, или пришли охранники, я просто знаю, что это произошло", - отметил Финни.

По предварительной информации, рэпер остался невредимым, ведь вовремя проснулся и смог отбиться от нападающего. После этого к камере прибежали охранники.

По мнению приятеля Шона Комбса, это могло быть своеобразное предупреждение, ведь если бы заключенный имел целью нанести удар, он имел возможность сделать это:

"Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Понадобилась бы всего секунда, чтобы перерезать ему горло и убить его. Это, видимо, был способ сказать: "В следующий раз тебе так не повезет".

Напомним, что недавно P. Diddy вынесли окончательный приговор. Рэпера признали виновным в организации поездок для занятий проституцией и приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения.

