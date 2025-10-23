Его вспоминают как доброго и веселого человека.

Украинские звезды, которые пришли проститься с лидером группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко, поделились воспоминаниями о певце.

В разговоре с журналистами певица Джамала рассказала, что познакомилась с Андреем, когда группа находилась на пике популярности. Они не были близкими друзьями, но их встречи и творческое сотрудничество вызвало много положительных эмоций и воспоминаний:

"Это была первая суперзвезда, с которой я оказалась на одной сцене. Он был очень добрым ко мне, я его называла "Дядя Дизик", потому что он мне казался огромным, масштабным. Все тогда очень любили Green Gray".

Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, известный как Фагот, назвал Яценко человеком-фейерверком, который постоянно придумывал что-то интересное. Он признался, что между ними возникали "идеологические зарубы", однако певцы сохраняли уважение друг к другу:

"Весело было, всегда было. Много даже каких-то крылатых фраз, которые в разговорах от него вылетали, потом прилипли ко мне".

Режиссер, клипмейкер Виктор Продувайлов рассказал, что "Дизель" был очень добрым человеком, который всегда готов помочь другим. Также основатель группы постоянно генерировал множество новых идей.

"Если он чувствовал творческую личность, то всем помогал. Он так хотел, чтобы этот мир был ярким, музыкальным, кайфовым..." - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Яценко умер утром 20 октября. Согласно официальным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Его похоронят на Байковом кладбище.

