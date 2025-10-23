В Европе сформирован список стран, которые опережают Украину в графике получения "Петриотов" от Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с предложением передать Украине их зенитные ракетные комплексы Patriot, потому что есть случаи, когда определенные европейские страны должны раньше Украины получить от США эти средства ПВО. Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Европейского совета.

Зеленский призвал лидеров ЕС быть более активными в вопросах противовоздушной обороны.

"Я очень благодарен всем, кто уже нас поддержал. В этом вопросе есть много нюансов. Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди. А у некоторых стран системы Patriot уже есть, но, к счастью, им не нужно их использовать так, как нам. Мы предлагаем изменить порядок: если мы получим системы сейчас, мы готовы вернуть их или заменить, когда наступит наша очередь", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, глава государства просит европейских коллег быть гибкими в отношении украинских потребностей в противовоздушной обороне, потому что во время войны спасение жизней должно быть основным приоритетом. Он добавил:

"А поддержка в сфере противовоздушной обороны должна быть действительно общим европейским делом - когда все в Европе помогают кому-то одному, выигрывает вся Европа".

Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина готовит долгосрочный контракт на закупку 25 систем Patriot. Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко считает, что Украине придется ждать как минимум до 2030-го года доставку 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

