Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди призвал венгров во время сегодняшнего многолюдного митинга поддержать европейский курс своей страны. Об этом "Мадяр" написал в своем Telegram канале.

Сегодня в Венгрии отмечают годовщину революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск. В Будапеште и в других городах ожидаются рекордные митинги.

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza" ("Россияне, идите домой!"). Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь. Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут провозглашены альтернативные существующим видения. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Пусть без крови! А за Тисой наконец появится Мадяр, для всех Мадяров МАДЯР", - написал Роберт Бровди.

Командующий СБС отметил, что пророссийская политика нынешнего премьер-министра Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.

"Сегодня Орбан живет искривленной интерпретацией тех событий,- физической боли предков он не ощутил или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома "Венгрия превыше всего", а кровавые деньги и власть тем временем дурманят голову", - написал "Мадяр".

Он также процитировал гимн Венгерской революции 1848–1849 годов "Встань, мадьяр, на зов отчизны!", который написал выдающийся венгерский поэт и борец за свободу Шандор Петефи. Этот гимн в свое время стал символом национального пробуждения венгров и борьбы против Габсбургской монархии.

Как известно, в апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Опросы показывают рост рейтинга оппозиционной партии "Тиса". Если по результатам выборов она получит большинство в парламенте, следующим премьер-министром Венгрии должен стать лидер этой партии, член Европейского парламента Петер Мадяр, который поддерживает Украину.