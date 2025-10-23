Самолет был модифицирован для дозаправки в воздухе.

E-4B Nightwatch ВВС США — это модифицированный Boeing 747-200, также известный как "Самолет Судного дня". Эти самолеты были спроектированы как летающий Белый дом на случай ядерной войны.

Как пишет SlashGear, самолёт был модернизирован для возможности 12-часового полёта без дозаправки, хотя стандартный Boeing747-200 должен быть способен летать около 14 часов.

Почему такая разница?

Прежде всего, это вопрос веса. Максимальный взлётный вес E-4B составляет 360 000 кг, в то время как другие модели имеют гораздо меньшие ограничения для увеличения дальности полёта. Дополнительный вес также влияет на потолок полёта. ВВС США заявляют, что Nightwatch может летать на высоте более 9 000 м, в то время как 747-200 рассчитан на высоту до 14 000 м.

Преимущество E-4B

E-4B модифицирован для дозаправки в воздухе. Самолет оснащен топливозаборником, расположенным между лобовыми окнами кабины и носовой частью, а также спойлером, который поднимается во время дозаправки, чтобы уменьшить колебания, возникающие в носовой части самолета.

У E-4B есть еще одна функция дозаправки, которая есть лишь у нескольких других самолетов - он может возвращать топливо заправщику. Благодаря этой функции E-4B может выполнять функцию передвижного топливного бака между заправщиками и обеспечивать доставку авиатоплива по всему миру, поддерживая самолетный парк в воздухе.

E-4B не может летать вечно

Если у E-4B есть доступный источник реактивного топлива для дозаправки в воздухе, можно подумать, что самолёт сможет оставаться в воздухе бесконечно. Однако для работы двигателей необходимы не только топливо, но и другие жидкости, например, масла и смазки. В противном случае двигатель может заклинить или перегреться.

"В одном из полётов E-4B провёл в воздухе более 35 часов непрерывно, но планировщики предполагают, что самолёт будет находиться в воздухе от 72 часов до целой недели", - подытоживается в статье.

