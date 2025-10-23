Военный надеется, что в будущем Mirage, F-16 и Gripen будут составлять основу украинской боевой авиации.

Шведские многоцелевые истребители Gripen, которые Украина планирует получить в перспективе в рамках соглашения с партнерами, более просты в эксплуатации и являются более экономичными, чем другие западные аналоги. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, не стоит применять слово "скоро" в контексте со сроками получения этих самолетов. Потому что речь идет о высокотехнологичном оружии, которое быстро изготовить не может ни одна страна в мире.

"Это то, что фактически невозможно купить. Это межправительственные соглашения, скажем так - это просто так не продается... Десятки лет страны стоят в очереди и ожидают, пока им изготовят эти самолеты, пока учатся пилоты", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Видео дня

По его информации, мировой опыт указывает на то, что на такой процесс уходит десятки лет. В то же время он привел в пример истребители F-16, которые уже успешно применяются украинскими пилотами:

"Gripen будет доступен для освоения. Тем более, что это - простая машина в эксплуатации именно на наших аэродромах. Мы используем десятки оперативных аэродромов для того, чтобы эффективно применять авиацию, чтобы рассредоточиться и избежать ударов вражеских ракет".

Он добавил, что перспектива получения Gripen - хороший знак для усиления авиационной компоненты. Ведь, как добавил военный, старый "советский авиационный парк" Украины, в частности из-за большой нагрузки во время войны постепенно изнашивается. Более того, приобретение Gripen рассматривалось Украиной еще в "двухтысячные годы", как неприхотливый самолет в эксплуатации для наших аэродромов. Этот истребитель может взлетать, как с грунтовых поверхностей, так и с искусственным покрытием, может садиться на определенные участки дорог.

Еще одним большим плюсом Gripen является небольшая стоимость его летного часа. Час полета стоит в разы меньше, чем западных аналогов. С экономической точки зрения, это для нас также чрезвычайно важно, потому что даже в мирные времена самолеты не могут просто стоять на аэродромах и ждать войны.

"Авиация должна дышать, жизнь аэродрома - постоянное движение, постоянное обучение...", - подчеркнул Игнат.

Он выразил надежду, что в будущем французские Mirage, американские F-16 и шведские Gripen будут составлять основу украинской боевой авиации.

Самолеты Gripen для Украины - это важно

Напомним, Украина подписала письмо о намерениях заключить крупное соглашение о покупке истребителей Gripen, которые должны быть произведены в Швеции. Заявлено, что речь идет о сотрудничестве и возможности начать большую сделку - до 150 истребителей Gripen серии E, которую сейчас начинают производить. Первая партия этих самолетов новой модификации может быть поставлена в Украину не ранее, чем через три года.

Как заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, 100-150 истребителей Jas Gripen для Украины могут оплатить за счет замороженных российских активов. Известно, что один такой истребитель стоит около 85 млн долларов, а заказ на 100 самолетов будет стоить 8,5 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: