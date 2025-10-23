Ожидается повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, в том числе для приобретения энергоресурсов.

В ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Однако это не будет означать резких колебаний курсов, хотя ситуативные изменения все же не исключены.

Как рассказал УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, важно то, что сообщение о том, что МВФ побуждает девальвировать гривню, не стало триггером для неистового поведения покупателей.

По его словам, на безналичном рынке будет наблюдаться повышенный спрос, обусловленный активностью импортеров, часть из которых скупает валюту для приобретения энергоресурсов.

"Исходя из опыта прошлого года, Нацбанк может несколько ослабить свое влияние на безналичный сегмент, уменьшив объемы валютных интервенций или оставив их на уровне, который не покрывает весь дефицит предложения", - сказал банкир.

Впрочем, это не означает резких колебаний курсов - НБУ не откажется от действующего режима "управляемой гибкости", пытаясь удерживать баланс между покупателями и продавцами, и минимизировать шоковые эффекты от возможного роста цен на иностранную валюту, считает эксперт.

По его прогнозу, на наличном рынке обменные пункты на возросший спрос отреагируют в первую очередь курсами продажи. На следующей неделе значительных изменений не ожидается, хотя нельзя исключать, что разница между курсами купли-продажи может немного вырасти - до 0,7-1 грн. При этом речь идет преимущественно о ситуативных, конъюнктурных решениях отдельных обменников, которые, пользуясь случаем, будут спекулировать на потребностях граждан.

Курс евро в Украине будет формироваться на соотношении пары доллар/евро на мировых рынках, а также на паре гривна/доллар. Сейчас мировая конъюнктура, по словам Лесового, остается стабильной.

"Соотношение пары доллар/евро, вероятно, будет колебаться в пределах 1,15-1,18, поэтому курс евро в Украине будет зависеть еще и от текущего курса доллара: если доллар будет стабильным, то отсутствуют причины к существенному изменению стоимости евро. Мы предполагаем, что на следующей неделе значительные изменения курса доллара маловероятны, то есть и курс евро при таких расчетах не превысит 49 грн", - говорит банкир.

Он прогнозирует, что с 27 октября по 2 ноября коридоры валютных изменений составят 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/долл. (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке). Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах 0,05-0,15 грн на межбанке, до 0,1-0,2 грн в банках, и до 0,3 грн в обменных пунктах.

"В целом валютный рынок, как и вся страна, вступает в кульминационную фазу года. События ближайших дней и недель могут повлиять на его состояние, однако фундаментальные факторы остаются контролируемыми", - резюмировал Лесовой.

В обменниках Украины средний курс доллара 23 октября составляет 42,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,92 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49 гривень за единицу европейской валюты, а курс продажи - 48,84 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составлял 42,05 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составлял 48,90 гривни за евро.

