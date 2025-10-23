Православный праздник сегодня в народе прозвали Афанасьев день.

24 октября по новому церковному календарю верующие почитают икону Божией Матери "Всех скорбящих радость" - чудотворный образ, к которому обращаются в трудные минуты жизни. Какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православный праздник 24 октября (в старом календаре это 6 ноября) - день почитания иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Это образ считается чудотворным, а его историю связывают с именем черниговского князя Святослава, правнука Ярослава Мудрого, известного больше как Николай Святоша.

В 1107 году он принял монашеский постриг в Печерском монастыре и там на свои средства построил больницу, а также врата с Троицкой надвратной церковью. Позже там появился больничный Никольский монастырь, где и находилась чудотворная икона Божией Матери "Всех скорбящих радость".

Откуда она появилась, письменных свидетельств нет, но в народе с давних времен передают предания о чудесных исцелениях по молитвам перед этим образом. Одно из них рассказывает о стороже больницы, который не раз замечал, как ночью в обитель приходила неизвестная женщина. Также сторож заметил, что после каждого ее визита кто-то из тяжелобольных чудесным образом выздоравливал. Он стал расспрашивать больных, кто приходил к ним, а те отвечали, что она называет себя "Я - скорбящих радость".

Сторож решил проследить за гостьей однажды ночью, когда женщина пошла туда, где лежал при смерти монах. Когда сторож вошел следом, то увидел на стене над умирающим в мягком сиянии образ Пресвятой Богородицы. Тогда он понял, кто была та таинственная женщина. Умирающий монах с благоговением воззвал к Ней о помощи, а затем уснул. Проснувшись, он ощутил себя совершенно здоровым.

С тех пор в народе хранят память о чудесных явлениях и исцелениях, связанных с чудотворным образом. На иконе "Всех скорбящих радость" Богородица изображена в полный рост, в сиянии, с Младенцем на левой руке. Вокруг нее - ангелы и люди, охваченные скорбями и недугами. Вверху - образ Святой Троицы.

У образа существует множество списков, которые также считаются чудотворными. Очень часто эту икону можно встретить в больницах и даже тюрьмах. Считается, что молитвы перед образом Богородицы помогают исцелиться тяжело больным и обрести душевное утешение.

Один из списков образа ныне хранится в в Свято-Георгиевском монастыре на Казацких могилах села Пляшева (Радивиловской район Ровенской области), куда ее пожертвовали в 1930 году прихожане городка Вишневец Кременецкого уезда (ныне - Тернопольская обл).

Какой православный праздник сегодня по новому стилю еще:

вспоминают мученика Арефу и еще 4299 мучеников;

преподобного Арефу, Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских;

святого Элезвоя, затворника и царя Эфиопского;

мучениц Синклитикию и ее дочерей;

святителя Афанасия, патриарха Константинопольского.

О чем просят у чудотворной иконы, что можно и чего нельзя делать сегодня

Верующие обращаются с молитвами к иконе "Всех скорбящих радость" с просьбами об исцелении от болезней, укреплении здоровья, защите от обидчиков, а также помощи в семейных делах. Считается, что образ помогает в самых тяжелых и безнадежных ситуациях.

В народе день прозвали Афанасиев - в честь святителя Афанасия, память которого совершается сегодня. Согласно традиции 24 октября можно заниматься хозяйственными делами: готовить зимнюю одежду, стирать. День считается благоприятным для покупок и сделок - все будут удачными.

Церковный праздник 24 октября, как и любой другой день, нужно провести в мире и спокойствии. Церковь не одобряет ссор, злословия, осуждений, лени. Считаются недопустимыми зависть, месть, жадность, обман. В народе в этот день действуют свои запреты:

нельзя принимать подарки или угощения от людей, которые вам безразличны (особенно противоположного пола) - можно навлечь на себя любовный приворот или дурную энергию;

не стоит давать кому-либо свои вещи или одежду - можно передать удачу;

нельзя бить посуду - это дурной знак, который предвещает болезни.

Важно в этот день не отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней.

Приметы 24 октября

По погоде и природе дня определяют, какой будет зима и как скоро выпадет снег.

тепло сегодня - зима будет холодной;

туман опустился - скоро потеплеет;

ночь ясная - к морозам;

вороны кружат стаей или сороки трещат - пойдет снег.

Считается, что если 24 октября с утра выпадает снег, то зима будет морозной и долгая, а если это снег будет первым, то зима - мягкой и снежной.

