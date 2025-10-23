Эти угрозы могли быть частью переговорного процесса, считает Евгений Дикий.

В Кремле заявили о проведении ядерных учений, и это может быть связано с введением западных санкций. Такое мнение в интервью УНИАН озвучил Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

"Возможно, эти учения действительно были превентивными и хотели остановить этот очередной пакетик санкций. В таком случае - не сработало, впервые за все время", - сказал Дикий.

В то же время он добавил, что эти заявления могли стать частью игры РФ относительно ее требований по окончанию российско-украинской войны. По словам эксперта, это может быть частью давления России на Запад. Впрочем, по словам эксперта, Запад в любом случае выбрал ошибочную стратегию по завершению войны в Украине.

"Целью Запада сейчас является заставить Путина остановиться на достигнутом. И они это сейчас подают как сверхзадачу, как едва ли не победу в войне. Это абсолютно кривая, абсолютно глупая, вообще, постановка задачи. С таким целеполаганием они фактически дарят Путину победу, которую он не завоевал. Более того, с таким целеполаганием, даже если на самом деле они хотят компромиссного мира, просто чем быстрее. Но они его как раз делают как можно менее вероятным", - добавил Дикий.

Ветеран пояснил, что Россия хочет победы в войне против Украины и имеет для этого соответствующую стратегию. А попытка Запада надавить на Путина, чтобы тот как можно скорее остановился на линии фронта наоборот мотивирует его идти дальше.

"Мы сейчас видим стратегическую ошибку Запада. Но оказывается, что даже любые попытки повлиять на Путина, чтобы он чем быстрее остановился на достигнутом, в России воспринимаются как серьезное давление. Они хотят, чтобы даже этого давления не было, чтобы им, наоборот, на блюдечке поднесли все то, что они силой захватить не смогли. И вот отсюда эти все ядерные игры, потому что, говоря языком Трампа, у Путина нет никаких на самом деле карт на руках, кроме, собственно, ядерной. Но именно поэтому он регулярно ее демонстрирует", - пояснил Дикий.

Давление на РФ: важные новости

22 октября стало известно, что США вводят новые санкции против России. Ограничения в частности будут касаться российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Также они затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Кроме того, ранее стало известно, что ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России. Он включает, в частности, российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Кроме того, вводится запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, на год раньше, чем планировалось изначально,

