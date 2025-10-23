Продюсер артистки обратился в Европейский вещательный союз.

Оля Полякова продолжает прилагать все усилия, чтобы попасть на сцену "Евровидения". Она обратилась в Европейский вещательный союз (EBU) с просьбой посодействовать изменению правил украинского Нацотбора.

После того как Суспільне отказало певице менять критерии участия Национального отбора, она решила подать на вещатель официальную жалобу EBU. Об этом сообщил продюсер Поляковой в Facebook.

"Как прошел вчерашний день? Отправили письма в EBU с просьбой вмешаться в дело с Общественным с предупреждением, что если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на "Евровидение", то неизбежен судебный иск. Процесс может привести к еще большим скандалам. Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", - отметил Михаил Ясинский.

Напомним, что Оля Полякова не может участвовать в Нацотборе, ведь выступала в России после 2014 года, что является прямым нарушением действующих правил конкурса. Сама же певица заявляла, что эти правила являются устаревшими и требуют пересмотра.

Однако, стоит отметить, что Суспільне не нарушает правила EBU. Исходя из них вещатель каждой страны имеет право устанавливать собственные критерии отбора.

Недавно Джамала отреагировала на скандал вокруг Поляковой и Нацотбора, высказав свое мнение относительно изменения правил.

