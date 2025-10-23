Во многих областях пройдут дожди и усилится ветер.

Перед выходными, 24 октября, погода в Украине начнет ухудшаться. С запада в нашу страну зайдут дожди и в течение суток продвинутся вглубь страны. Только на востоке и северо-востоке останется сухая погода, но тут увеличится облачность. Вместе с дождями усилится ветер, но температура пока сильно не изменится, лишь в западных областях станет на пару градусов свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +9°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +9°, днем +14°, дождь.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Тернополе 24 октября ночью будет +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+15°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 24 октября - пасмурно, температура ночью +7°, днем +18°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +7°...+18°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

Какой праздник 24 октября, приметы погоды

24 октября - святого мученика Арефы. По приметам, если в этот день идет снег, то и зимой будет много снега.

