По словам Дмитрия Леушкина, стоимость дизеля уже в ближайшее время может прибавить еще до 3 гривень за литр, в зависимости от сети.

Пожар на венгерском нефтеперерабатывающем заводе компании MOL, а также инциденты на НПЗ в Словакии и Румынии на фоне ограничений на поставки топлива в Украину из некоторых стран привели к дефициту топлива и прекращению работы ряда украинских АЗС. Об этом в комментарии УНИАН сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Он отметил, что топливного кризиса в Украине пока нет, но трейдеры, с которыми общался эксперт, считают, что вероятность его наступления высока. Однако, это не будет повторением ситуации 2022 года.

"Сегодня имеем шторм на рынке. Цены взлетели. Если в начале недели стоимость дизеля в Измаиле была 44 гривни/литр, то сегодня уже 46. Плюс 5% за три дня. И это без учета (роста цен на нефть, -УНИАН). Такими шагами мы дойдем до оптовой цены в 50 гривень за литр и будем говорить о повышении стелы (цен на АЗС, - УНИАН), если вдруг что-то не развернется, какие-то корабли не придут с топливом", - отметил эксперт, добавляя, что стоимость дизельного топлива на АЗС, в случае роста оптовой цены дизельного топлива, может вырасти до 3 гривень/литр, в зависимости от сети.

Также, по его словам, будут расти цены и на бензин.

При этом он отмечает, что покупателям предлагают платить за топливо, которого еще нет у оптового продавца. Дмитрий Леушкин добавляет, что отдельные заправки уже прекращают свою работу. Эксперт отмечает:

"Поговорил сегодня с владельцем сети "ОВИС" на Харьковщине. Четыре заправки уже стоят без топлива. Ситуация угрожающая".

Он добавил, что через 2-3 недели, если ничего не делать, "АЗС начнут останавливаться".

Дмитрий Леушкин пояснил, что Украина импортирует топливо как из Венгрии, так и Словакии, на территории которых находятся пострадавшие НПЗ, а также Румынии. Он добавляет, что усложняют ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок введенные Украиной ограничения в отношении импорта топлива из Болгарии и Молдовы. Также негативное влияние оказали ограничения на поставки из порта Констанца, о которых официально не объявлялось, однако, по данным консалтинговой компании А-95, импорт в Украину дизеля из Румынии резко упал в начале октября.

Дмитрий Леушкин добавляет, что усложняет ситуацию и введение новых американских санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", ведь значительная часть компаний пытается избегать сотрудничества с юридическими лицами, которые попали под американские санкции из-за риска попасть под вторичные санкции. При этом, как известно, украинский рынок до сих пор зависит от бензина и дизеля, который произведен из российской нефти и поставляется из других стран.

"Я за то, чтобы против России ввести санкции, однако теперь нет топлива", - отметил эксперт, добавив, что следовало предусмотреть резерв топлива на такой случай.

К тому же, по словам Дмитрия Леушкина, из-за боевых действий усложнилась логистика топлива. Эксперт констатировал:

"У нас возможность решить кризис, как это было в 2022 году, отсутствует... Куда ехать. Болгария под санкциями, Румыния под санкциями, Молдова под санкциями, Польшу с Литвой мы и так выбрали, как и Грецию. В Венгрии и Словакии пока никакого ресурса не ожидается... Не поедешь же бензовозами в Турцию. Опять-таки некоторые производства там под санкциями".

Все это приводит к дефициту, который вскоре ощутят украинские водители.

"На рынке сейчас ощущается реальный дефицит. Оптовики и трейдеры говорят, что без кризиса мы уже видимо не пройдем... Это не будет то, что было тогда (в 2022 году). Ресурс поступает, кто-то какой-то корабль доставит из Израиля, но на всех не хватает", - подытожил специалист, добавив, что от контрактирования до поставки дизельного топлива из США, в лучшем случае пройдет два месяца.

Инциденты на НПЗ и санкции США против российских нефтяных гигантов

Как сообщал УНИАН, 20 октября произошел пожар на НПЗ, который принадлежит венгерской компании MOL. По данным СМИ, предприятие может временно прекратить свою работу. Также взрыв произошел на заводе "Лукойл" в Румынии. В то же время представители промышленного подразделения компании отмечают, что взрыв не повлиял на технологические установки или деятельность НПЗ. Накануне в Братиславе загорелся другой НПЗ, который принадлежит компании MOL. Все заводы работают преимущественно на российской нефти.

Это не единственная плохая новость для российских нефтяников. 22 октября США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне Индия ускорила отказ от российской нефти.

