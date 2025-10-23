Кропотливая работа: аналитики объяснили способность Gripen взлетать и садиться на дороги

Еще в 1958 году возникла идея создать огромную сеть из 40 авиабаз и 30 спецучастков на автотрассах, которые могли бы быть использованы для эксплуатации самолетов.

В Украине вокруг шведского истребителя JAS 39 Gripen сформирована уверенность в том, что он "легко и просто" эксплуатируется с дорог. Впрочем, это возможно благодаря установленной системе Bas 90.

Как объясняют аналитики Defense Express, опция о возможности взлета и посадки Gripen на автодороги не является уникальной. На дороги так же садятся и взлетают с них все современные истребители: F-15, F-16, F/A-18, F-35 и другие.

Кроме того, та "легкость", с которой Gripen может не просто взлетать и садиться на дороги, а именно системно эксплуатироваться, является следствием "очень кропотливой, масштабной и дорогостоящей работы по реализации стратегического оборонного проекта, который необходимо постоянно поддерживать".

Речь идет о системе Bas 90. В 1958 году возникла идея создать огромную сеть из 40 авиабаз и 30 специальных участков на автотрассах, которые могли бы быть использованы для эксплуатации самолетов. За счет этого должны были быть обеспечены высокая выживаемость авиации и невозможность ее уничтожения на земле.

"Система получила название Flygbassystem 60 (система авиабаз). И уже на ее основе в 70-х начали планировать ее расширенную версию - Bas 90. Она предусматривала создание еще 2-4 запасных полос рядом с авиабазами и сочетание такого комплекса полос и ангаров в единую сеть за счет многокилометровых рулежных дорожек", - рассказали аналитики.

Под такие условия эксплуатации проектировались уже сами самолеты. Речь идет о "целой эволюции" самолетов от Saab: Draken, Viggen и Gripen. Например, у Viggen для уменьшения высоты киль сделан складным.

В то же время Швеция не смогла полностью реализовать ни Bas 60, ни Bas 90. Только 20 авиабаз получили хотя бы одну запасную полосу и только несколько - полный комплекс из нескольких. Впрочем, даже такая не полностью развернутая система в 90-х годах была заброшена и частично продана в частную собственность. Ее возрождение началось с середины 2010-х годов.

"И даже для того, чтобы она могла существовать, надо не просто создать все эти резервные полосы, ангары, склады топлива и запасных частей, площадки, но и закупать соответствующее техническое наземное оснащение. А также держать немалый состав наземного персонала и техников и поддерживать все это в работоспособном состоянии, а полосы, включая километровые участки дорог, без ям", - подчеркнули в Defense Express.

Так, отмечает военный портал, хотя фактически так же возможно эксплуатировать любой истребитель, Gripen для этого более адаптирован, в частности конструктивно. То есть сделать это с ним дешевле, чем с любым другим известным истребителем.

Относительно цены, то шведы никогда не раскрывали свои реальные расходы ни на Bas 60, ни на Bas 90. В то же время известно, только на закупку дополнительных запасных частей для Gripen и наземного оборудования, которое должно быть размещено на запасных аэродромов в 2025 году выделено 160 млн долларов.

Аналитики также отметили, что для оценки того, сколько стоит создание новой крупной авиабазы, реконструкция советской и просто строительство ангара, возможно привести несколько примеров. В частности, стоимость фактического строительства с нуля авиабазы West Field воздушных сил Соединенных Штатов Америки на острове Тиниан возросла до 409 миллионов долларов, учитывая сложную логистику и пять лет работ.

Кроме того, переделать под стандарты НАТО старый аэродром советского образца - 50 млн евро и два года - по примеру Албании. Построить один ангар для обслуживания летательных аппаратов - 0,97 млн евро - на примере Испании.

Истребители Gripen для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отметил, что шведские многоцелевые истребители Gripen, которые Украина планирует получить в рамках соглашения с партнерами, более доступны для освоения.

Кроме того, он отметил, в частности то, что большим плюсом Gripen является небольшая стоимость его летного часа. То есть час полета стоит в разы меньше, чем у западных аналогов.

