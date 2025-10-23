По оценкам НБУ, тенденция к замедлению инфляции продолжалась и в октябре.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

"При таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия", - подчеркнул он.

Видео дня

По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до цели 5% в конце 2027 года.

Пышный напомнил, что потребительская инфляция замедлилась до 11,9% в годовом измерении в сентябре, и, по оценкам регулятора, такая тенденция продолжалась и в октябре. Это прежде всего обусловлено расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям.

По словам Пышного, замедлению инфляции будут способствовать перенос на потребительские цены эффектов от нынешних урожаев овощей и зерновых, дальнейшее наращивание урожаев и меры монетарной политики, направленные на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.

При этом глава НБУ отметил, что замедление инфляции одновременно будут сдерживать дополнительные расходы предприятий на обеспечение бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен.

Учетная ставка НБУ - последние новости

В сентябре правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Тогда глава НБУ Андрей Пышный отметил, что это позволит и в дальнейшем поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.

Потребительские цены в Украине в сентябре, по сравнению с августом, выросли на 0,3%. Что касается изменения цен за год, то в годовом измерении потребительская инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% (против 13,2% в августе).

Вас также могут заинтересовать новости: