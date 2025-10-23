По его данным, девушка до сих пор состоит в отношениях.

По меньшей мере одна из участниц нового сезона романтического реалити "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, состоит в отношениях.

Об этом в своем "сливе" относительно шоу заявляет украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов. По его информации, речь идет о враче Оксане Шанюк, которая занимается косметологией:

"Оксана шла на проект, находясь в отношениях. Шла исключительно ради того, чтобы набить аудиторию и потом использовать ее в качестве потенциальных клиентов на свои бьюти-услуги. А ее бойфренд - это родной брат Ковтуненко - участника "Холостячки" с Ксенией Мишиной".

По словам блогера, Павел Ковтуненко "спалился", выложив в Stories видео просмотра "Холостяка" с подписью "моя Оксана" и эмодзи сердца. Вскоре он удалил это видео, взамен написав, что девушка является его бывшей.

Беспалов заявляет, что Тарас Цымбалюк на этом проекте играет за деньги свою роль, поскольку этот сезон "Холостяка" не имеет ничего общего с чувствами. Отметим, несколько дней назад Шанюк написала в Instagram, что шла на проект с открытой душой и "действительно влюбилась":

"Мой выбор был осознанным, не для хайпа, а для искренности. Я выбрала не идеальную картинку, не статус или шоу - а человека, настоящие эмоции, моменты, которые не подделаешь!".

Как сообщал УНИАН, премьера нового сезона состоялась в пятницу, 17 октября. Зрители увидели знакомство Тараса Цымбалюка с участницами проекта.

