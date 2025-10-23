Может быть затруднена работа энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движение транспорта.

В пятницу, 24 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, речь идет о І уровне опасности.

Как отмечает Украинский гидрометеорологический центр, предупреждение об опасных метеорологических явлениях касается территории Киевской области и города Киева.

Так, 24 октября ожидается облачная погода. "Без осадков, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура по области ночью 6-11 градусов, а днем 11-16; в столице ночью 8-10 градусов, а днем 13-15.

В Гидрометцентре подчеркнули, что днем 24 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. "I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", - отметили синоптики.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация отметила, что специалисты во время сильного ветра призывают плотно закрывать окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Также в случае необходимости - укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать автомобили рядом с ними.

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украину приближается изменение погоды с дождями и штормовым ветром. Это произойдет из-за атмосферного фронта с северо-запада, связанного с циклоном с центром вблизи Дании.

Так, сначала дожди накроют западные области Украины, а затем в течение дня и к вечеру распространятся на юг, в центральные и северные области.

