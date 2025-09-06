Китайский лидер Си Цзиньпин своим военным парадом в Пекине четко дал понять, что он стремится изменить мировой порядок, поставив под сомнение доминирование Запада. Об этом говорится в материале CNN.
Отмечается, что когда в западных столицах наблюдали за тем, как китайский лидер в сопровождении президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прибыл на масштабный парад, а за ним шли около двух десятков других лидеров, в частности из Ирана, Пакистана, Беларуси, Мьянмы, то понимали, что Китай намеренно провоцирует США и их партнеров.
"Тот, кто слышал слаженные возгласы тысяч хорошо подготовленных военных и видел ядерные ракеты, подводные дроны и боевые самолеты, пролетавшие по авеню Вечного мира, не сомневался: Си демонстрировал Китай как альтернативного мирового лидера - с мощной армией и геополитическим весом", - говорится в материале.
Издание пишет, что Китай годами осуждал "воинственные настроения" США, но парадом, посвященным окончанию Второй мировой войны, однозначно хотел показать быстрый рост своей армии и продемонстрировать силу на глобальной арене.
Си призвал человечество сделать простой выбор
"За тщательно срежиссированной помпезностью скрывалось ключевое послание: Си стремится к миру, где США и Запад не диктуют правила. И возникает вопрос: что это означает для США и мира?" - отмечается в статье.
Аналитики считают, что инициатива китайского лидера имеет целью быть объединяющим пунктом для стран, которые чувствуют себя ущемленными Западом, и одновременно "размыть власть США, распределив ее между более дружественными к Китаю странами".
И даже несмотря на то, что Китай подчеркивает оборонительный характер своих военных сил, демонстрация силы на параде дала всему миру четкое представление о масштабах его наступательного потенциала и огромных возможностях производства вооружений, пишет издание.
По словам автора статьи, продемонстрированный на параде ракетный арсенал может позволить Китаю поражать цели по всему миру и обходить передовые системы противоракетной обороны с помощью гиперзвуковых технологий, а боевые беспилотники и лазерное оружие способны усложнить для противников блокирование продвижения китайских войск в регионе в случае наступления.
"И именно на фоне этого яркого зрелища Си посмотрел на толпу перед собой на площади Тяньаньмэнь и призвал человечество сделать простой выбор: "мир или война"", - пишет CNN.
Появление двух лагерей сейчас просматривается четче, чем когда-либо
Отмечается, что при этом, вероятно, он имел в виду выбор международной системы: Китая или Запада. Важно, что это предложение выбора он делает с большой уверенностью, поскольку видит, как США при президентстве Дональда Трампа отходят от своей традиционной роли на мировой арене, сокращая иностранную помощь и конфликтуя с союзниками.
Как отмечает издание, этот сигнал Си звучит жутко, учитывая то, что он посылает его, стоя рядом с российским диктатором Путиным, "чье вторжение в Украину разожгло самую кровавую войну со времен Второй мировой", и Ким Чен Ыном, который обеспечивает Путина оружием и войсками, "одновременно накапливая собственный незаконный ядерный арсенал".
Хотя китайские чиновники постоянно заявляют, что их армия должна выполнять оборонительную функцию, а парад в Пекине позиционируют как увековечение вклада Китая в "обеспечение мира в мире", однако теперь отчетливо просматривается укрепление связей Китая с Россией, Северной Кореей и другими недружественными к Западу странами. Поэтому появление двух лагерей и противостояние между ними сейчас выглядит четче, чем когда-либо, говорится в статье.
Полковник в отставке, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Чжоу Бо отметил, что к 2049 году Китай стремится стать "мировым военным лидером" и одновременно продолжать сохранять мир.
"Но тогда возникнет дилемма: как доказать, что имеешь армию мирового уровня, если она не прошла боевых испытаний?" - сказал он.
Парад в Китае
Как сообщал ранее УНИАН, 3 сентября в Китае состоялся военный парад, который по масштабу превзошел все предыдущие - как десятилетние парады в честь основания КНР и победы коммунистов в гражданской войне 1949 года, так и памятное мероприятие 2015 года в честь окончания Второй мировой.
CNN писало, что если парад в Китае имел целью разозлить Трампа, то это сработало "на все сто". Ведь президент США был разъярен тем, что Китай дружит с диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном и обвинил их в "заговоре" против своей страны. Парад лишь подчеркнул тщетность попыток Трампа покорить сильных мира сего своим умением заключать сделки и заявлений о том, что его якобы тесные отношения с мировыми лидерами могут быть решающими, отметило издание.
В то же время FT отметило, что хоть парад Китая был показательным, но армия Си не воевала десятилетиями. В частности, это подчеркнул профессор китайских исследований в Королевском колледже Лондона Керри Браун. По его словам, китайские военные "точно могут маршировать, они могут устроить замечательный парад, но они не воевали много десятилетий". Он назвал китайскую армию "абсолютно непроверенной".