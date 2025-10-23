Дмитрий Жмайло объяснил, почему россияне снова начали применять бронетехнику во время штурмов.

То, что российские оккупанты все чаще штурмуют позиции Сил обороны с помощью бронетехники, - свидетельствует об "отчаянии российских войск". Об этом в эфире Украинского Радио рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Это свидетельствует об истощении и отчаянии российских войск. Россияне прекрасно понимают, почему они не применяли технику весь этот период до холодов. Это потому, что она очень уязвима к ударам наших дронов. Например, на Сумщине они вообще не применяют технику. И несколько недель назад там на горизонте появился один российский БТ-ЛБ, который сразу же был уничтожен", - сказал он.

По его словам, из-за большого риска оккупанты атакуют большими колоннами, надеясь, что хотя бы несколько единиц техники выполнит задачу. Он пояснил, что первые удары по таким механизированным подразделениям начинаются за 15 км до приближения к линии обороны, а на расстоянии 7-8 км огонь усиливается. Поэтому прорываются только единицы, которые высаживают пехоту и оказывают ей огневую поддержку.

"Но в большинстве случаев и российские пехотинцы погибают, а техника сжигается. Расчет простой - хотя бы одна-две бронированные машины смогут откатиться, а какая-то группа пехотинцев - закрепиться где-то в посадках и накапливать силы для дальнейшего продвижения", - пояснил эксперт.

Он добавил, что россияне провалили летнее наступление и за половину осеннего периода не сделали особых сдвигов. Но уже российское командование на местах "отрапортовало о продвижении", и поэтому пытается исправить ситуацию любой ценой. По его подсчетам, тактика просачивания, которую используют россияне, отнимает у них большое время.

"Чтобы пройти 10 километров, им нужно несколько суток или две недели. Россияне передвигаются исключительно ночью, маскируются, чтобы пролезть в город. Эта тактика опасна тем, что наши пехотные подразделения очень истощены, им трудно. И даже когда происходит процесс зачистки, в котором участвуют наши специализированные пехотинцы, усиленные группы, львиную долю в уничтожении россиян берут на себя дроны. Это очень важный нюанс", - сказал он.

Он также рассказал, что даже с такой тактикой достижения россиян очень скромные. По статистике, темпы продвижения россиян составляют примерно 8 квадратных километров в день. Для сравнения, в прошлом году в аналогичный период они продвигались со скоростью 35-45 квадратных километров в день.

"Без преувеличения, цена каждого километра захваченной украинской земли становится все выше. При недельных потерях примерно 6 800-7 800 человек россияне кладут около 88 тел за один квадратный километр. А сейчас эта статистика выросла - более 150 погибших на квадратный километр", - рассказал Дмитрий Жмайло.

Напомним, что в течение весны и лета российские оккупанты избегали использовать бронированную технику во время боевых действий. Вместо этого отправляли солдат в пехотные штурмы, усиливая ее гражданской техникой. Однако в последнее время ситуация изменилась.

Эксперты говорят, что перерыв в использовании не был связан с тем, что техника закончилась, поскольку на базах хранится большая ее часть. Они пытались таким образом сохранить технику, чтобы ее не уничтожили украинские БПЛА. А осенью, когда погода ухудшилась, оккупанты снова пытаются штурмовать с помощью техники.

