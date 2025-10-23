К вечеру в столице ожидается дождь

Перед выходными, 24 октября, погода в Киеве еще будет теплой, но вечером ожидается дождь. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

В течение суток температура ожидается в пределах +10°...+13°. Денб дуте облачный, но с прояснениями. Вечером или ближе к ночи в столице ожидается небольшой дождь.

Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 737-742 миллиметра ртутного столба. Ветер югов-восточный 5-10 м/с, но к вечеру усилится.

Погода 24 октября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +9°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +9°, днем +14°, дождь.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Тернополе 24 октября ночью будет +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+15°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 24 октября - пасмурно, температура ночью +7°, днем +18°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, +7°...+18°, дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

