В эти даты рождаются гении: есть ли ваша среди них

Специалисты по нумерологии и астрологии назвали четыре даты, рожденные в которые чаще всего отличаются высоким уровнем интеллекта, креативностью и нестандартным мышлением, пишет Parade.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
- 3 число - под покровительством Юпитера. Эти люди имеют острый ум, творческую энергию и философский взгляд на жизнь. Они легко вдохновляют других и часто становятся лидерами мнений.
- 14 число - под влиянием Меркурия. Активные, любознательные и гибкие в мышлении, они всегда стремятся к новым знаниям и легко адаптируются к изменениям.
- 17 число - управляемые Сатурном. Мудрые, целеустремленные и практичные, они достигают мастерства в выбранном деле и мыслят стратегически.
- 22 число - под знаком Урана. Инноваторы и визионеры, которые мыслят нестандартно, стремятся к социальным изменениям и часто опережают свое время.
Астрологи считают, что эти даты наделяют людей способностью видеть мир глубже, чем большинство, - от мудрости старой души до гениальных идей будущего.