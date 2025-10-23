Украинцы, ну, супер эмоциональная нация. Мы всегда остро реагируем на несправедливость, взрываемся, спорим, выясняем - и в этом также есть наша сила, заложенная исторически. Однако во время войны каждый лишний крик может стоить слишком много. Иногда - жизни.

Мы все живем в состоянии войны, и вся наша коллективная психика работает, как сводный механизм/курок. Мы все постоянно в состоянии стрессового возбуждения, к которому никогда никто не привыкнет ни за какой двадцать один день. Именно поэтому мозг ищет разрядку в виде контроля, действия или признания.

И здесь соцсети становятся полем боя не только за непосредственно мысли, но и за короткий дофамин. То есть пост, лайк или гневный комментарий дают мозгу ощущение "я не бессилен, меня видят, я - крутой, я - могу, я - существую".

Видео дня

Но одно дело, когда это движение гормонов направлено на врага, а другое, когда на своих - наше информационное поле становится уязвимым.

Именно поэтому "украинский срач" превратился в нашу жемчужину - нашу форму коммуникации, которая выросла исторически.

Ведь, пока где-то там в Московии что-то решали, здесь, на казацких советах, общественных собраниях и громких спорах проблемы решались неотложно. Это также бывало наш способ выживать без сильного государства.

Итак, современный "соцсетевой срач" - это не что-то искусственное, это просто проявление нашей древней исторической демократии.

Однако в современном мире он постепенно превращается в другое - эмоциональный хаос, который легко использовать против нас самих, или возможность сделать его оружием помощи. Вспомним недавнюю историю, когда публичный гнев помогал.

Это и Майдан 2013-2014 годов, где коллективный гнев стал энергией действия. Соцсети сработали как поле для мобилизации к этому действию. Это был скоординированный всплеск, направленный против системного врага.

Это и волонтерское движение 2022 года, когда гнев и бессилие после российского вторжения превратились в сборы, помощь, дроны....

То есть, это конструктивная форма эмоции. Ведь в этих случаях хайп работал на солидарность. Он соединял, а не разъединял.

В то же время есть и "негативные" последствия, когда хайп превращался в оружие против нас. Именно он разъединил УНР и ЗУНР - пока украинские лидеры спорили, кто главный, поляки и большевики делили территорию. Политические "срачи" столетней давности стоили нам государственности.

Именно он работает в современной войне - вражеские ИПСО системно подпитывают внутренние скандалы. Алгоритмы соцсетей подхватывают конфликты, ведь эмоции агрессии продают легко и быстро. И пока общество ссорится, враг получает бесплатную рекламу.

Таким образом, когда мы часами читаем токсичные посты, мы программируем мозг на бессилие. И наоборот: когда фокус направлен на действие, мозг формирует нейронные связи выживания, а не саморазрушения.

Поэтому стоит запомнить:

• не все, что вызывает эмоцию, стоит вашей реакции. Если это не помогает фронту, а только разжигает - это манипуляция;

• лайк - это не действие. Это лишь короткий сигнал принадлежности и того, что "я - есть". Действие - это донат, помощь, работа, обучение, поддержка;

• тишина иногда стратегичнее комментария.

"Срач" - это не что-то плохое, это часть нашей истории. Но хайп на любой теме не должен становиться нашим оружием против самих себя. Потому что победит не тот, кто громче, а тот, кто взвешеннее и точнее держит фокус на действительно важном.