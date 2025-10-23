Базовый Ил-114 совершил первый полет в марте 1990 года.

Россияне с помпой начали летние сертификационные испытания пассажирского самолета Ил-114-300 на базе аэропорта "Горно-Алтайск". Соответствующие кадры в своем Telegram-канале выложила "Объединенная авиастроительная корпорация".

"Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 проходит комплекс летных сертификационных испытаний на территории Республики Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск", - говорится в сообщении.

По словам россиян, самолет находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Проведение тестов позволяет оценить максимальное количество режимов по нескольким сертификационным программам.

Сейчас проверяются навигационные режимы, связанные прежде всего, с полетами в горной местности. Оценивается эксплуатационная технологичность на транзитных аэродромах.

Ил-114-300 был создан ПАО "Ил", входящим в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". Разработку в рамках комплексной программы развития гражданской авиации финансирует Минпромторг России.

Сообщается, что Ил-114-300 полностью состоит из российских комплектующих, большинство из которых разработали и производят предприятия государственной корпорации "Ростех".

Самолет оснастили российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 производства предприятия "ОДК-Климов". Силовая установка имеет повышенную мощность на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114.

Предполагается, что Ил-114-300 заменит старые советские Ан-24, а также ATR-42/72, Bombardier Q-300 и CRJ-100/200 на местных авиалиниях.

Российская пропаганда всячески восхваляет самолет. Однако, не стоит забывать, что это всего лишь модернизированная версия Ил-114, который совершил первый полет 29 марта 1990 года.

За все годы было построено всего 20 таких машин. В 90-е самолет столкнулся с проблемами в производстве, а сами российские авиакомпании отдавали предпочтение проверенным западным аналогам.

Гражданская авиация России

Российское гражданское авиастроение переживает затяжной кризис, связанный, в частности, с санкциями Запада. В августе УНИАН сообщил, что российские авиастроители поставили на тот момент только один из 15 запланированных в этом году коммерческих самолетов.

Несмотря на это, Россия не отказывается от проектов, которые она начала реализовывать еще до начала российско-украинской войны. Недавно сообщалось, что модернизированный легкомоторный "Байкал" будет готов уже в этом году.

