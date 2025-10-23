Курс гривни к евро установлен на уровне 48,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 14 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,92/41,95 грн/долл., а евро - 48,58/48,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 октября вырос на 15 копеек и составляет 42,05 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 48,90 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,45 гривни, а евро - по курсу 47,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 8 копеек и составляет 42,03 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,57 гривны за доллар. В то же время средний курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составляет 48,95 гривны за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривны за евро.

