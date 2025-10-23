Победителя конкурса определят в декабре, но номинанты уже известны.

Дикая природа поражает. Во многих смыслах. В том числе и в юмористическом. Ежегодный международный фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Photography Awards представил доказательство этого: 40 фотографий-номинантов на звание самого забавного фото дикой природы за 2025 год.

Как сообщает сайт конкурса, победитель будет определен в декабре. Но уже сейчас можно ознакомиться с фотографиями-номинантами: забавными, остроумными, странными и трогательными. Вот лишь несколько самых интересных из них:

Конкурс Nikon Comedy Wildlife: что нужно знать

Nikon Comedy Wildlife Photography Awards - это ежегодный международный фотоконкурс, отмечающий самые забавные снимки дикой природы. Его основали в 2015 году британские фотографы Пол Джойсон-Хикс и Том Саллам, а главным партнером является компания Nikon. Идея конкурса заключается в том, чтобы показать, что мир природы может быть не только величественным и драматичным, но и полным юмора, очарования и непредсказуемых моментов.

Конкурс быстро получил популярность во всем мире. Ежегодно к участию подаются тысячи фотографий, на которых животные оказываются в забавных ситуациях или демонстрируют "человеческие" эмоции - от удивления до радости. Эти кадры всегда настоящие: организаторы запрещают любое вмешательство или постановку, подчеркивая, что комичность должна происходить из реального поведения животных.

Несмотря на шутливую атмосферу, конкурс имеет серьезную цель - привлечь внимание к сохранению дикой природы. Часть доходов и публичности направляется на поддержку природоохранных организаций, а каждый финалист помогает рассказать миру, насколько уязвима окружающая среда.

Снимки победителей каждый год становятся вирусными в соцсетях, вызывая восхищение аудитории по всему миру. Они доказывают, что даже в серьезном деле охраны природы есть место для радости и улыбки - а животные, снятые в неожиданных позах или выражениях, могут научить нас видеть мир с теплом и сочувствием.

Фотографы-победители не получают денежного приза, но компания Nikon, выступающая титульным спонсором, дарит победителям свои топовые фотокамеры.

