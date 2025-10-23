Россия попытается использовать погодные условия для штурмов, считает Юрий Федоренко.

Бронированная техника у россиян не заканчивается, поскольку значительные ее объемы продолжают стоять на базах хранения. Об этом в эфире Фабрики новостей рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Сейчас за счет нефтедоллара Россия имеет возможности реставрировать, ставить в строй и модернизировать свою технику. То есть они берут эту корягу, которая наполовину разобрана российским прапорщиком и пропойцами, офицерами. Приносят на военное предприятие, которое обслуживает военно-промышленный комплекс, восстанавливают и пускают в бой", - сказал Федоренко.

Он добавил, что летом РФ не применяла бронированную технику во время штурмов из-за угрозы украинских БПЛА, поскольку Силам обороны удавалось уничтожать большинство вражеской техники еще на подступах к линии боестолкновения. В то же время, по мнению военного, РФ попытается использовать ухудшение погодных условий в свою пользу.

"Для тех, кто говорит, что артиллерия - это вчерашний день, я каждый раз говорю, артиллерия не уступила свое место на поле боя. Мы просто имеем критическую нехватку этих средств и боеприпасов к ним. Потому что если бы артиллерию, как это было определено, в определенный квадрат поставить в определенном количестве для максимального поражения, то там живого места в том квадрате не останется. А если мы артиллерией стреляем как снайперской винтовкой, что не предусмотрено, и это наши артиллеристы делают очень удачно, это же немножко другой вопрос", - добавил Федоренко.

Военный пояснил, что важно сочетать огневое воздействие беспилотников и артиллерии на фронте. Ведь когда БПЛА теряют свою эффективность из-за неблагоприятных погодных условий, артиллерия продолжает показывать результативность.

"Там, где немножко теряют беспилотники, добавляет артиллерия. Туман рассеялся, беспилотники пошли выполнять боевую задачу. И очень важно в эти короткие моменты неблагоприятные не пропустить тот самый штурм. А противник будет подбирать именно такие моменты и самые узкие места. Поэтому вы увидите, что на всех участках боевого столкновения так или иначе бронированная техника в этот период времени и время года будет появляться", - пояснил Федоренко.

Техника на фронте: важные новости

Ранее о том, что РФ исчерпала более половины своих запасов бронетехники, сообщал OSINT-аналитик Jompy. Он отметил, что Россия оставила на своих складах около 19% от всех танков и 16% от начальных остатков БМП.

В то же время, начиная с весны 2025 года, РФ минимизировала использование техники на фронте, отметил военный обозреватель Денис Попович. Впрочем, сейчас оккупанты возобновили использование бронетехники, что может быть связано с погодными условиями, считает эксперт.

