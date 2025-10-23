22 октября в Кремле сообщили об успешных испытаниях межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Ярс" в рамках ядерных тренировок. Это произошло на фоне сорванной встречи российского диктатора Путина и президента США Дональда Трампа. А также на фоне введения Соединенными штатами и Европейским союзом новых санкций против Москвы.

На что нацелены новые запугивания Путина относительно ядерного оружия, достигли ли они своей цели и каким образом на это влияет переговорный трек по войне в Украине, УНИАН спросил у Евгения Дикого - ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар", директора Национального антарктического научного центра.

В Кремле прозвучали новые-старые угрозы относительно ядерного оружия. Кажется, на Украину они не действуют уже давно. Это был какой-то сигнал Западу?

Ядерный шантаж является основой политики России в отношении Запада. И к большому сожалению, это как раз та основа, которая действительно работает. Если бы не это, вообще весь период этой войны был бы совершенно другой. С самого начала российского вторжения в 2022 году помощь Запада все время ограничивалась именно из-за страха того, что если дать нам чрезмерную помощь, Путин окажется в безвыходном положении и нажмет ядерную кнопку.

Это был ключевой лейтмотив, в частности, администрации Байдена, которая искренне нам сочувствовала и, в отличие от нынешней американской администрации, считала Путина преступником, а не хорошим сильным лидером. Но все время все, что они для нас делали, они делали через призму того, чтобы, не дай бог, не спровоцировать Путина нажать красную кнопку.

Запад впадает в абсолютно иррациональный ужас перед перспективой того, что Путин применит ядерное оружие. Почему я считаю этот ужас абсолютно иррациональным? Ну, потому что на самом деле не применит. Сам Путин и его окружение - это не религиозные фанатики-шахиды. Они не готовы уйти в рай, уничтожив самих себя. Они уничтожают других людей, они уничтожают другие страны и целые народы. Но с тем, чтобы самим по себе очень комфортно при этом жить. И это комфортно жить для них важно.

А к тому, чтобы нажать ядерную кнопку, сделать очень плохо своим врагам, но обречь и себя на ответный ядерный удар и, соответственно, на неизбежную смерть, ни Путин, ни его окружение не склонны.

Но даже если представить, что Путин в старости окончательно сошел с ума и таки уже даже отдаст, заведомо, суицидальный приказ. Ну это только в кино ядерная кнопка находится в чемоданчике президента и вот он нажимает, а дальше все идет автоматически. В реальной жизни так называемая ядерная кнопка - это целая цепочка передачи приказов, в которой не менее десяти звеньев, и каждое из этих десяти звеньев хочет жить. И вероятность того, что даже если бы Путин настолько сошел с ума, то его приказ именно о ядерном ударе был бы выполнен, лично я оцениваю как крайне низкую.

Но Путину и нет необходимости нажимать ядерную кнопку. Ему достаточно все время демонстрировать, что она у него есть. И как только он ее демонстрирует, Запад впадает в этот, упомянутый нами перед этим, иррациональный ужас и начинает идти на уступки.

Россия каждый раз тем или иным образом напоминает о том, что у нее есть ядерная кнопка, когда у нее дела по всем остальным линиям идут плохо. Вот чем хуже у них идут дела или на фронте, или с экономическими санкциями, как только у них становится совсем уж грустно, они сразу достают ядерную кнопку и начинают ею размахивать. И что-то от Запада выжимают.

Почему именно сейчас возникла эта история? Можно подумать, что это связано с санкциями. Однако видим, что сегодня ночью Соединенные штаты ввели санкции против РФ, также в ближайшие дни это должен сделать ЕС. То есть шантаж на этот раз не сработал?

Возможно, эти учения действительно были превентивными и хотели остановить этот очередной пакетик санкций. В таком случае не сработало впервые за все время.

Но может быть, что это связано с другим треком, с теми требованиями, которые выдвигает Россия в ответ на предложение Трампа заморозить войну по нынешней линии фронта. Это может быть частью этих торгов. Ну, собственно, и санкции тоже являются частью этих же торгов.

Дело в том, что Запад сейчас вообще, как по мне, выбрал абсолютно ошибочную стратегию. Когда, в принципе, целью Запада сейчас является заставить Путина остановиться на достигнутом. И они это сейчас подают как сверхзадачу, как едва ли не победу в войне. Это абсолютно кривая, абсолютно глупая, вообще, постановка задачи. С таким целеполаганием они фактически дарят Путину победу, которую он не завоевал. Более того, с таким целеполаганием, даже если на самом деле они хотят компромиссного мира, просто чем быстрее. Но они его как раз делают как можно менее вероятным.

Когда воюют две стороны, обе из которых хотят победить, то в итоге иногда вырисовывается компромисс. Когда обе стороны видят, что они достигли своего максимума, что дальше только хуже, приходится договариваться.

А вот когда одна сторона, Россия, хочет победить, имеет под это соответствующую стратегию, и в соответствии с этой стратегией последовательно абсолютно действует, а вторая сторона хочет просто, чтобы враг так и быть остановился на достигнутом и не шел дальше - при таком раскладе у врага, в данном случае у России, нет никакой мотивации остановиться. Наоборот, появляется мотивация идти дальше столько, сколько сможешь, потому что тебе ничего плохого все равно за это не будет. Ну в худшем случае когда-то где-то остановишься, и все.

То есть на самом деле мы сейчас видим, по моему мнению, именно стратегическую ошибку Запада. Но оказывается, что даже любые попытки повлиять на Путина, чтобы он чем быстрее остановился на достигнутом, в России воспринимаются как серьезное давление. Они хотят, чтобы даже этого давления не было, чтобы им, наоборот, на блюдечке поднесли все то, что они силой захватить не смогли.

И вот отсюда эти все ядерные игры, потому что, говоря языком Трампа, у Путина нет никаких на самом деле карт на руках, кроме, собственно, ядерной. Но именно поэтому он регулярно ее демонстрирует.

Каждый разговор Трампа с Путиным заканчивается тем, что кремлевский диктатор наносит террористические атаки по Украине. В частности это произошло и вчера. Это попытка России надавить на Запад и Украину, или просто совпадение на фоне желания уничтожить нас?

Россия уничтожает нас абсолютно систематически. У них есть четкий план, как они это будут делать. И они не привязываются к разговорам с Трампом. Они это привязывают к возможности их промышленности. Удары наносятся тогда, когда они накапливают достаточное количество средств поражения, и их разведка дает благоприятный прогноз по тому, что достаточное их количество пролетит. Это чисто военные вещи, они не зависят от параллельного абсолютно трека дипломатических переговоров.

А другое дело, что после каждого телефонного разговора Путина с Трампом, Россия чувствует, что ей все можно. Это действительно правда. Потому что, давайте называем это своими именами, Трамп фактически влюблен в Путина. И его отношение к нему очень трудно как-то иначе сформулировать. Он восхищается Путиным, он хотел бы сам быть таким, как Путин. Он жалеет, что ему нельзя всего того, что можно Путину. Поэтому каждый разговор Трампа с его кумиром, посылает очередной сигнал России, что им позволено.

Bloomberg сообщал, что Украина и Европа готовят план по окончанию войны, который состоит из 12 пунктов. Там в частности есть момент с гарантиями безопасности. Кажется, Украина уже пришла к выводу, что главная гарантия безопасности - это Силы обороны. Как тогда Европа может нам помочь в таком случае?

Считаю эти разговоры непредметными. Потому что все эти гарантии обсуждаются после завершения боевых действий. А никаких признаков завершения боевых действий пока нет. Поскольку Российская Федерация не имеет сейчас никакой мотивации завершать сейчас боевые действия. Поэтому все эти разговоры о будущих гарантиях безопасности мне кажутся абсолютно глупым треком. Это разговор об абстрактных вещах в какой-то абстрактной вселенной. А в реальном мире есть эта война и она будет продолжаться еще долго.

справка Евгений Дикий Ветеран русско-украинской войны, публицист Евгений Дикий – украинский ученый, публицист, военнослужащий и общественный деятель. В 1995 году участвовал в русско-чеченской войне в качестве волонтера и руководителя гуманитарной миссии. В 2014 году исполнял обязанности заместителя командира взвода в 24-м батальоне территориальной обороны "Айдар". Демобилизован летом 2014 года из-за боевой травмы. С февраля 2018 года Евгений Дикий возглавляет Национальный антарктический научный центр, оперирующий украинской научной станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде.

