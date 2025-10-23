Водночас буде досить тепло.

Украину ожидает изменение погоды с дождями и штормовым ветром. Завтра некоторые области уже почувствуют на себе непогоду. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном с центром вблизи Дании (карта), принесет завтра в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений", - рассказала Диденко.

Синоптик сообщила, что сначала дожди накроют западные области, а затем в течение дня и до вечера распространятся на юг Украины, в центральные и северные области.

В то же время восточную часть Украины, а также Сумскую, Полтавскую, Запорожскую и Днепропетровскую области завтра существенные осадки обойдут стороной.

Диденко также предупредила, что в течение 24 октября ожидается сильный юго-восточный ветер.

При этом, несмотря на непогоду, в Украине будет достаточно тепло.

"В течение дня 24-го октября ожидается +12...+17 градусов, на юге местами до +16...+19 градусов, только на крайнем западе Украины (Львовская область, Ивано-Франковская область, Закарпатье), за атмосферным фронтом, уже снизится температура воздуха до +9...+12 градусов", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве 24 октября

В Киеве 24-го октября дождь вероятен только вечером, однако ожидаются штормовые порывы ветра, 12-15 метров в секунду.

В то же время температура воздуха будет комфортно высокой: ночью до +10, а днем до +15 градусов.

В субботу в столице еще ожидается дождь, а в воскресенье прояснения и прекращение осадков, однако похолодает.

Погода в Украине

В четверг, 23 октября, в Украине ожидается один из самых теплых дней этой недели. Дожди покинут территорию нашей страны - повсеместно будет облачная погода с периодами прояснений. Температура днем повысится до +12°...+15°, а на юге и востоке местами воздух прогреется до +15°...+17°.

Между тем синоптики прогнозируют, что в ноябре глубоких "минусовых" температур не будет, но возможностей погреться под солнцем будет немного. А снег если и будет ожидаться, то начиная с 20-х чисел.

