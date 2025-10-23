В Полтаву на днях долетел КАБ именно с таким реактивным двигателем.

Новый реактивный планирующий боеприпас УМПБ-5Р, который долетел на днях Полтавы, построен на основе реактивного двигателя из Китая. Об этом написал в Facebook специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Как и ожидалось, новый реактивный планирующий боеприпас УМПБ-5Р (тот что до Полтавы долетел) построен на основе реактивного двигателя из Китая. Фиксируем много фактов использования этого изделия в последнее время", - отмечает он.

При этом отметил, что пока Китай торгует с Россией, все мировые санкции на комплектующие и узлы являются бесполезными.

Флеш отмечает, что Китай поставляет России как ключевые элементы - CRPA (антенну против украинских РЭБ - УНИАН) для "Шахедов", так и двигатели для КАБов.

Применение КАБов Россией по Украине

Как сообщал УНАН, 20 октября КАБы впервые атаковали Полтавщину - авиабомба упала в 20-30 километрах от областного центра. Тогда Информационно-аналитический центр Милитарный сообщил со ссылкой на источники в военных кругах, что, вероятно, удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р (реактивного типа) или "Гром-Э1/Э2", которая преодолела ориентировочно 120+ километров. Отмечается, что первые случаи применения КАБ с реактивным двигателем были зафиксированы еще в конце весны - начале лета 2025 года.

Заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил УНИАН, что россияне начали запускать по Украине управляемые авиабомбы (КАБы) с реактивной тягой, которые являются для нас новой угрозой, поскольку этот инструмент террора в ближайшем будущем враг может использовать в большом количестве.

По его словам, это первые случаи применения, они являются испытательными, но уже надо искать решения для противодействия угрозе.

