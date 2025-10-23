Инициатор войны Владимир Путин понимает, что предоставление Украине дальнобойного оружия может изменить ход войны, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые европейские страны тоже имеют дальнобойное оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk. Украина уже начала разговаривать с этими странами по поводу этих ракет. Об этом глава государства сказал во время выступления на заседании Европейского Совета.

"Нам следует воспринимать наши действия не только как защиту, хотя это и является основной целью. Нам также необходимо так формировать нашу политику, чтобы остановить распространение или повторение разрушительных тактик России - в Европе или где-либо еще. Поэтому, когда мы говорим о дальнобойном оружии, например, для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны", - сказал Зеленский.

В связи с этим, глава государства призвал европейских лидеров поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь "это действительно существенно влияет на Россию".

Видео дня

"И это дальнобойное оружие есть не только у США - оно также есть в некоторых европейских странах, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины обратил внимание на то, как занервничал российский диктатор Владимир Путин, когда подняли тему "Томагавков".

Как убеждает Зеленский, Путин понимает, что "дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны".

Поставка Украине "Томагавков" - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 октября Трамп выразил надежду, что ему удастся прекратить войну России против Украины без мыслей о "Томагавках".

"Вы никогда не знаете, что произойдет во время войны и мира. Поэтому мы будем говорить о "Томагавках", и мы бы предпочли, чтобы им не понадобились "Томагавки". Честно говоря, мы предпочли бы, чтобы война закончилась", - сказал президент США.

По данным СМИ, Трамп не обещал предоставить Украине эти ракеты, но этот вопрос еще снят с повестки дня. В частности эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако отметил, что проблема заключается в том, что Украина не может самостоятельно запустить эти ракеты, но если США согласятся поставить их Украине, то вооружение будет передано вместе с пусковыми установками.

Вас также могут заинтересовать новости: