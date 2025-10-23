Министерство обороны Казахстана проводит консультации с партнерами, которым "потенциально могут принадлежать эти аппараты".

В четверг, 23 октября, в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, который имеет границу с Россией, был зафиксирован взрыв беспилотника неизвестного происхождения, сообщило Министерство обороны Казахстана в Telegram-канале.

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения", - отметило ведомство.

Также Минобороны Казахстана добавило, что обломки дрона упали в отдаленной местности, где никто не проживает. По данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Ведомство совместно с уполномоченными государственными органами проводит проверки, чтобы установить обстоятельства инцидента и происхождение БпЛА.

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ведомство проводит консультации с партнерами, которым "потенциально могут принадлежать эти аппараты".

Дроновая атака РФ по Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным издания The Times, зафиксировано 54 подозрительных или провокационных случая наблюдения летательных аппаратов по меньшей мере в 13 странах НАТО, чаще всего в Германии. Примечательно, что в Германии почти половина таких случаев была вблизи аэропортов, а около четверти - над военными объектами, полигонами и складом боеприпасов. В Польше с того момента, как страна применила статью 4 НАТО, было зафиксировано по меньшей мере 24 инцидента вблизи аэропортов, 13 вблизи военных объектов и четыре вблизи других объектов критической инфраструктуры.

Также мы писали, что издание Forbes со ссылкой на западных аналитиков отметило, что США отстают в сфере беспилотных авиационных систем. Отмечается, что эти технологии сейчас определяют успех на поле боя. Гендиректор American Robotics отметил, что российско-украинская война полностью изменила современную войну. США должны учиться на этом опыте. Брок предупреждает, что базы США могут стать следующей целью атак "в стиле Перл-Харбор", если не будет масштабных инвестиций в новую оборонную архитектуру.

