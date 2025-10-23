Хореограф объяснила, как помощница спасла ее брак.

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева откровенно рассказала, кто ей помогает с воспитанием двоих детей. По ее словам, они с мужем пользуются услугами няни.

Известная хореограф в комментарии Люкс ФМ призналась, что ее дети уже давно имеют няню. Более того, помощница живет с ним на постоянной основе. Она помогает Илоне с приготовлением пищи, уборкой и уходом за малышами.

"Да, она прямо живет с нами. Это дорого, но очень классно. Я счастливая женщина, благодаря няне. Это просто божественные люди. Надо им кланяться в ноги каждый раз. Она для меня больше, чем няня. Она для нас прямо член семьи", - поделилась Гвоздева.

По словам танцовщицы, у няни есть отдельная комната в ее частном доме, поэтому она всегда может быть рядом с семьей. Илона отметила, что именно благодаря помощнице им с мужем удалось уберечь отношения, когда они были на грани разрыва. В то время как няня занимается детьми, они имеют возможность побыть только вдвоем.

"У нас есть отдельная комната, где она живет. И таким образом она, присматривает за моими детьми. Учитывая все тревоги, я знаю, что мои дети всегда в безопасности, накормлены, ухожены и выгуляны на улице. И самый большой плюс, что я с мужем имею время на двоих. Поэтому это прекрасно. Я считаю, на сегодня няня - это не роскошь. Няня - это возможность уберечь семью", - рассказала хореограф.

