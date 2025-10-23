Разгонный блок от "аналоговнетной" ракеты уже объявили "обломками" вражеского беспилотника.

В Подмосковье разгонный блок от зенитной ракеты комплекса "Панцирь" врезался в автобус с пассажирами. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Астра".

Издание обратило внимание на заявление компании "Мострансавто", в котором утверждалось, что во время налета украинских дронов сегодня утром "обломки беспилотника" зацепили один из автобусов на маршруте. Якобы он получил "незначительные повреждения", обошлось без пострадавших. Сообщается, что автобус следовал по маршруту от подмосковного поселка Малино до конечной станции московского метро "Котельники".

Однако фото с места происшествия, опубликованные местными пабликами, свидетельствуют, что по автобусу прилетели вовсе не обломки дрона, а разгонный блок от зенитной ракеты от комплекса "Панцирь-С1".

Российская армия обстреливает Россию

Как писал УНИАН, российские самолеты регулярно "роняют" авиабомбы на российскую же территорию, а системы ППО поражают дома и автомобили россиян. При этом российские власти нехотя признают такие эпизоды и часто выдают их за украинские удары, особенно, если удается не допустить утечки фото и видео с мест таких происшествий.

Самый громкий эпизод произошел весной 2023 года, когда российский бомбардировщик сбросил две авиабомбы на центр Белгорода.

Кроме инцидентов с бомбами, есть многочисленные примеры, когда российские системы ПВО наносили удары по гражданской инфраструктуре. Особенно "невезучим" в этом плане оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Его ракеты оснащены отделяемым разгонным блоком, который после запуска ракеты отделяется и летит в случайном направлении. Если комплекс ПВО стоит в населенном пункте, такой разгонный блок с высокой долей вероятности может врезаться в дом, автомобиль или прямо в прохожих.

Но самым кровавым эпизодом оказался инцидент в мае 2024 года, когда нештатно сработавшая тяжелая зенитная ракета от комплекса С-300 врезалась в многоэтажку в Белгороде и обвалила один из подъездов. Погибли не менее 15 человек.

