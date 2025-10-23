По словам экспертов, современная версия Gripen является полноценным цифровым самолетом.

С точки зрения вооружения, самолеты JAS-39 Gripen можно назвать "всеядным", Saab открыт к интеграции нового вооружения и систем - от крылатых ракет и "воздух-воздух" ракет до дронов-истребителей и боевого искусственного интеллекта.

Как пишет Defense Express, для Украины, которая планирует масштабные поставки JAS-39E/F Gripen, это означает широкий простор для локализации производства и модернизаций.

"JAS-39 Gripen - "всеядный" с точки зрения вооружения самолет и Saab открыт к интеграции нового вооружения, а кроме оружия не стоит забывать о дронах-истребителях и боевом искусственном интеллекте и все это также со знаком "плюс", - говорится в публикации.

Сложность в том, что речь идет о боевом самолете. Отмечается, что современная версия Gripen является полноценным цифровым самолетом, поэтому интеграция дополнительного вооружения и подсистем - открытая и реализуемая при необходимости заказчика. Базовый арсенал для воздушного боя давно известен: это дальнобойные европейские Meteor (до 200 км), американские AIM-120, немецкие IRIS-T и др. Saab также подтверждает возможность интегрировать другие ракеты типа Astra, Python-4/5, Derby, AIM-9X, ASRAAM и другие.

"Поэтому расширение арсенала самолета новыми ракетами "воздух-воздух" задача, которая вполне может быть решена при желании заказчика и производителя новых средств поражения", - объясняют аналитики.

Для поражения наземных целей Gripen может нести высокоточные лазерно-управляемые бомбы и планирующие SDB. В качестве дальнобойного ударного решения называют шведские RBS15, а также обсуждаются планы по адаптации под немецкие Taurus - все это технически осуществимо в рамках модернизаций.

Если Украина захочет интегрировать на Gripen условную противовоздушную или крылатую ракету, например "УП-277", или адаптировать платформу под авиационную версию крылатого "Нептуна", это технически возможно, уверяют эксперты. Учитывая открытую архитектуру самолета, такие проекты требуют сотрудничества с производителем, тестов и времени, но не являются принципиально запрещенными. Специалисты считают:

"Но сейчас боевые возможности самолета зависят не только от вооружения. Главный современный тренд - "верные ведомые", дроны-истребители, которые должны сопровождать пилотируемый самолет и обеспечивать не только разведку и поражение наземных целей, но и полноценно вести воздушный бой".

Saab уже работает над программой F-series, которая предусматривает создание семейства дронов, в том числе дронов-истребителей, которые будут тесно интегрироваться с авионикой и тактико-техническими решениями Gripen E/F.

Без развитой цифровой составляющей работа "верных ведомых" и координация большого количества платформ невозможна. В Saab уже тестируют боевой ИИ - в статье упоминается интеграция боевого ИИ Centaur от Helsing в цифровые системы JAS-39E для исследовательских работ. Такие алгоритмы позволяют повысить автономность миссий, координировать дроны и усиливать возможности пилотируемых самолетов, снижая потребность в постоянном канале связи или спутниковом наведении.

"И стоит понимать, что в целом Gripen для Украины, это то, на чем будут летать наши Воздушные силы еще во второй половине XXI века", - отмечают аналитики.

Истребители Gripen для Украины

Напомним, Украина подписала письмо о намерениях заключить соглашение о покупке шведских истребителей Gripen. Речь идет о возможности начать большую сделку - до 150 истребителей Gripen серии E, которую сейчас начинают производить. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, не стоит рассчитывать, что эти самолеты уже скоро появятся в Украине - речь идет о высокотехнологичном оружии, которое быстро изготовить невозможно. В то же время он добавил, что это - удобная в эксплуатации машина и "приживется" на украинских аэродромах.

