Пара разошлась много лет назад.

Известный украинский шоумен Дмитрий Коляденко снова заговорил о своих отношениях с Ириной Билык. В частности, артист признался, из-за чего на него обижается бывшая.

В комментарии программе "55 за 5" Дмитрий признался, раздражает ли его, когда спрашивают об отношениях с Билык, которые завершились уже очень давно:

"Меня совсем не раздражает, но Ирина обижается и говорит, что я пиарюсь на ней".

Видео дня

По словам Коляденко, певице не нравится, что почти в каждом своем интервью он ее упоминает. По ее мнению, это выглядит, как пиар.

Сам же Дмитрий очень приятно отзывается о бывшей, называя их отношения "очень приятной ностальгией". Несмотря на то, что прошло много лет, как пара разошлась, Коляденко до сих пор не оставляет Билык без порции комплиментов. Артист с восторгом говорит о ней.

"Она самая лучшая. Ирина Билык - очень красивая, красивая, харизматичная, талантливая. Она - дива, она - королева", - эмоционально высказался шоумен.

К слову, не так давно Дмитрий Коляденко ошеломил своим заявлением о том, что не имел партнерши после Ирины Билык. По его словам именно Билык и его первая жена, хореограф Елена Коляденко, поставили высокую планку. После отношений с ними шоумену было трудно встречаться с кем-то другим, поэтому он и не построил семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: