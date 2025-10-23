Ежегодно в октябре влиятельный журнал о туризме и путешествиях National Geographic представляет свой список лучших мест по всему мира для посещения в предстоящем году.
В свежей подборке на 2026 год международное сообщество исследователей, фотографов и редакторов National Geographic отобрало список из 25 направлений на любой вкус, а возклавил его горный массив Доломиты на северо-востоке Италии.
В первую очередь такое решение было принято из-за того, что именно там, недалеко от Милана, в феврале 2026 года пройдут очередные Зимние Олимпийские игры. Впрочем, посетить этот регион можно и в любое другое время года, ведь на период проведения главных спортивных соревнований года там будет очень людно, а цены возрастут в разы.
Второе место в списке заняла провинция Квебек в Канаде, где туристам рекомендуют обратить внимание на новые природные парки, а замкнула тройку лидеров китайская столица Пекин, где путешественников, по мнению авторов рейтинга, ждет невероятное погружение в историю и культуру.
25 лучших мест в мире для путешествий в 2026 году
- Доломитовые Альпы, Милан, Италия.
- Квебек, Канада.
- Пекин, Китай.
- Доминика.
- Рабат, Марокко.
- Халл, Йоркшир, Англия.
- Бедлендс Северной Дакоты, США.
- Манила, Филиппины.
- Черноморское побережье, Турция.
- Хива, Узбекистан.
- Национальный парк Акагера, Руанда, Восточная Африка.
- Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
- Префектура Ямагата, Япония.
- Трасса 66, Оклахома, США.
- Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, Австралия.
- Рио-де-Жанейро, Бразилия.
- Оулу, Финляндия.
- Южная Корея.
- Гимарайнш, Португалия.
- Страна Басков, Испания.
- Мауи, Гавайи, США.
- Питтсбург, Пенсильвания, США.
- Прибрежная Оахака (Коста Чика), Мексика.
- Фиджи.
- Медельин, Колумбия.
При этом лучшим местом для посещения в 2026 году по мнению читателей National Geographic признали городок Банфф в Канаде, известный своими невероятными горными пейзажами со скалами и лазурными озерами.
Как сообщал УНИАН, ранее в свежем отчете 2026 Trending Destinations от Skyscanner итальянский город Салерно признали самым трендовым туристическим направлением для посещения в 2026 году.
При этом рождественскую ярмарку на центральной площади швейцарского Цюриха признали самой красивой в Европе по версии Europe's Best Destinations.
