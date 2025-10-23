Возглавил рейтинг горный массив Доломиты в Италии.

Ежегодно в октябре влиятельный журнал о туризме и путешествиях National Geographic представляет свой список лучших мест по всему мира для посещения в предстоящем году.

В свежей подборке на 2026 год международное сообщество исследователей, фотографов и редакторов National Geographic отобрало список из 25 направлений на любой вкус, а возклавил его горный массив Доломиты на северо-востоке Италии.

В первую очередь такое решение было принято из-за того, что именно там, недалеко от Милана, в феврале 2026 года пройдут очередные Зимние Олимпийские игры. Впрочем, посетить этот регион можно и в любое другое время года, ведь на период проведения главных спортивных соревнований года там будет очень людно, а цены возрастут в разы.

Второе место в списке заняла провинция Квебек в Канаде, где туристам рекомендуют обратить внимание на новые природные парки, а замкнула тройку лидеров китайская столица Пекин, где путешественников, по мнению авторов рейтинга, ждет невероятное погружение в историю и культуру.

25 лучших мест в мире для путешествий в 2026 году

Доломитовые Альпы, Милан, Италия. Квебек, Канада. Пекин, Китай. Доминика. Рабат, Марокко. Халл, Йоркшир, Англия. Бедлендс Северной Дакоты, США. Манила, Филиппины. Черноморское побережье, Турция. Хива, Узбекистан. Национальный парк Акагера, Руанда, Восточная Африка. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада. Префектура Ямагата, Япония. Трасса 66, Оклахома, США. Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, Австралия. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Оулу, Финляндия. Южная Корея. Гимарайнш, Португалия. Страна Басков, Испания. Мауи, Гавайи, США. Питтсбург, Пенсильвания, США. Прибрежная Оахака (Коста Чика), Мексика. Фиджи. Медельин, Колумбия.

При этом лучшим местом для посещения в 2026 году по мнению читателей National Geographic признали городок Банфф в Канаде, известный своими невероятными горными пейзажами со скалами и лазурными озерами.

Как сообщал УНИАН, ранее в свежем отчете 2026 Trending Destinations от Skyscanner итальянский город Салерно признали самым трендовым туристическим направлением для посещения в 2026 году.

При этом рождественскую ярмарку на центральной площади швейцарского Цюриха признали самой красивой в Европе по версии Europe's Best Destinations.

