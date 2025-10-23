Более половины от всех зачисленных в высшие учебные заведения - это девушки.

В университеты в этом году подали больше заявлений, чем в прошлом году, а доля студентов старше 25 лет снизилась. Об этом во время брифинга рассказал Николай Трофименко, заместитель министра образования и науки Украины.

Он отметил, что 20 октября завершилась вступительная кампания. "Поданных заявлений в университеты стало больше: 1 миллион 167 тысяч против 1 миллиона 55 тысяч в 2024 году. Это рост на 11%", - рассказал представитель министерства.

На бюджет на все образовательные уровни - бакалавриат, магистратура и аспирантура - было зачислено 98 тыс. 182 человека, а на контракт - 207 тыс. 831. "Доля бюджета в общем наборе поднялась с 30% до 32%", - сказал Трофименко.

Видео дня

Доля женщин среди всех зачисленных выросла с 44,8% до 52,3, то есть на 7,5%. А доля старше 25 лет среди всех зачисленных снизилась с 28,4 до 23,9%, то есть минус 4,5%.

Говоря о бакалаврах, Трофименко рассказал, что в топе структуры запроса на высшее образование - менеджмент, психология, филология, право и маркетинг.

В ТОП-10 высших учебных заведений по количеству бакалавров-бюджетников первые места занимают Национальный университет "Львовская политехника", Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Киевский национальный университет им.

"В 2025 году на первые курсы в украинские высшие учебные заведения зачислили 204 тысячи 337 человек, что на 5 тысяч 297 человек больше, чем в прошлом, то есть у нас есть рост на 2,6%", - отметил представитель министерства и добавил, что существенно возросла доля контрактников.

В то же время запрос на обучение в магистратуре в этом году уменьшился на 22,3%, что объясняется меньшим количеством поступающих 25+.

На аспирантуре наблюдается сильное сокращение доли мужчин 25+ и удвоение доли женщин среди зачисленных на бюджет. "На дневную форму, которая дает право на отсрочку от мобилизации, у нас зачислено всего 4 тысячи 643 человека. Дневная форма, бюджет. На контракт у нас зачислено 1 тысяча 119 человек. Это заочная форма обучения и иностранцы", - рассказал Трофименко.

Также говоря о работе над правилами поступления-2026, он рассказал, что, в частности предлагается отказаться от использования мотивационных писем и сократить общее количество заявлений, которые может подать абитуриент, с 15 до 12.

Украинский рынок труда

Как сообщал УНИАН, ранее Аида Линдмайер, директор Международной организации труда в Украине отметила, что на украинском рынке труда нехватка рабочей силы составляет от 8,6 до 8,7 миллиона человек.

По ее словам, для того, чтобы заполнить этот пробел, необходимо создать надлежащие условия труда, а также обеспечить надлежащую заработную плату, чтобы украинцы возвращались на украинский рынок труда.

Вас также могут заинтересовать новости: