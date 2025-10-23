Изменения вступят в силу только в 2027 году.

Власти Барселоны проголосовали за ужесточение лимита на количество туристов, которым будет разрешено посещать одну из самых популярных достопримечательностей города.

Как пишет The Olive Press, с 2027 года знаменитый общественный парк Гуэль с мозаикой, спроектированный главным архитектором Барселоны Антонио Гауди, будет ежегодно посещать примерно на 500 тысяч человек меньше.

В настоящее время ежегодно для широкой публики выпускается 4,5 миллиона билетов в парк стоимостью почти 20 евро каждый. Однако после голосования городского совета каталонской столицы 22 октября это число сократится до 4 миллионов.

Видео дня

Эта мера позволит сократить ежедневное количество пешеходов в парке площадью 12 гектаров на 11%, что означает уменьшение количества посетителей на 1365 человек в день, отмечает издание.

Сторонники ограничений утверждают, что это поможет сохранить наследие объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и сократить количество туристов, которые мешают жителям близлежащих районов.

Барселона не справляется с потоками туристов

Как ранее сообщал УНИАН, в последние годы чрезмерный туризм стал настоящей проблемой для Испании. И едва ли не больше всех страдает Барселона.

На фоне этого в каталонской столице в последние годы вспыхивали масштабные протесты против массового туризма, порой даже доходило до насилия. Чтобы утихомирить народный гнев, местные власти начали принимать мер, среди прочего запретив аренду частного жилья туристам с 2028 года.

Однако местные жители боролись за свой город и более оригинальными способами – например, удаляя с онлайн-карт некоторые транспортные маршруты, чтобы ими не пользовались туристы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.