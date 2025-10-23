По словам Захаровой, Россия не будет игнорировать такие действия альянса.

Учения НАТО с использованием ядерного оружия "дестабилизируют" ситуацию, а также приведут к усилению напряженности и рисков. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, цитирует CNN.

"Само существование совместных ядерных миссий, в рамках которых страны Альянса регулярно оттачивают свои навыки коллективного использования американского ядерного оружия, размещенного в Европе против территории России и ее союзников, глубоко дестабилизирует ситуацию", - отметила она.

Известно, что НАТО провело свои крупные ежегодные ядерные учения в этом месяце преимущественно в Северном море, что далеко от России и Украины.

В то же время Захарова сказала, что РФ не будет игнорировать эти учения и учтет их при планировании своих военных действий.

"Ее предостережение прозвучало на следующий день после того, как Россия провела собственные ядерные учения. В среду стратегические ядерные силы России провели проверку боеготовности под наблюдением президента Владимира Путина", - напомнили в CNN.

Другие заявления Захаровой

Ранее пресс-секретарь МИД России заявила, что санкции против России работают "не так", как задумывают США и ЕС. По ее словам, такие ограничения работают против самого Европейского Союза.

Также Захарова сделала циничное заявление о провокациях в Европе. Она подчеркнула, что Москва и Запад уже якобы вышли за рамки Холодной войны.

"Мы уже находимся в состоянии другой формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет - здесь уже огонь, о чем говорят и сами западники", - сказала представительница российского МИДа.

По ее словам, Запад якобы "врет о диверсионных операциях Москвы" против стран НАТО. Захарова добавила, что так Запад якобы хочет "оправдать огромные военные расходы".

