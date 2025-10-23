Медийщики освещали ситуацию в области с первых дней полномасштабного вторжения.

В результате удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске Донецкой области погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донетчины, были везде всегда первые", - отметил он.

Филашкин подчеркнул, что Россия - страна-террорист, и должна заплатить за все свои преступления.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года в результате удара российского дрона вблизи Дружковки в Донецкой области погиб французский журналист-фотограф Антони Лалликан. Его коллега Григорий Иванченко получил ранения.

Война в Украине унесла жизни уже ряда известных людей. Так, в сентябре стало известно о гибели украинского актера Андрея Нескубина, который также был волонтером и музыкантом.

В том же месяце сообщалось о еще одной потере на фронте - кандидата в мастера спорта Украины по шахматам Антона Болдырева.

