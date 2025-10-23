Она поделилась, с какими трудностями столкнулась после рождения первого ребенка.

Бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, с какими трудностями столкнулась, когда родила первого ребенка и была вынуждена переехать с мужем, Дэвидом, из-за его футбольной карьеры.

В подкасте Call Her Daddy певица рассказала, что долгое время не могла адаптироваться в роли мамы и оставить позади свою карьеру. По словам Виктории, ей даже трудно было осознать свои чувства, ведь визуально казалось, что ее жизнь идеальна.

"У меня был Бруклин. Я переехала в Манчестер, где Дэвид жил и играл за "Манчестер Юнайтед". И на данный момент он в первой команде, он большая звезда. Однако, для меня - это был переходный период. Я была очень счастлива с Дэвидом и ребенком. Я чувствовала себя такой благословенной, но в то же время - немного растерянной", - рассказала звезда.

Видео дня

Бизнесвумен призналась, что не могла найти свое предназначение. Виктории казалось будто она теряет саму себя, растворяясь в карьере мужа и воспитании детей.

"Это было действительно трудно, потому что, с одной стороны, я чувствовала себя такой счастливой, благословенной и влюбленной, но с другой стороны - мне было трудно найти свое предназначение, и мне было стыдно признаться, что я не чувствовала себя полностью удовлетворенной. У меня было такое ощущение, будто в моей голове тикают часы - было трудно понять, что будет дальше", - отметила она.

В конце концов Виктория Бекхэм нашла дело души и основала собственный бренд одежды, который приобрел широкую популярность в мире.

"Сейчас, я так благодарна. Мне повезло, что у меня была такая возможность - вернуться к работе. Я так рада, что сделала это", - поделилась звезда.

К слову, недавно на Netflix вышел документальный сериал о жизни Виктории Бекхэм.

Вас также могут заинтересовать новости: