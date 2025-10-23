Инсайдеры рассказали, почему "рухнул" роман звезд.

Разрыв отношений между Томом Крузом и Аной де Армас последовал за неудачной попыткой звезды "Миссии невыполнимой" сделать из актрисы "невесту, одобренную сайентологами". Об этом пишет RadarOnline.com со ссылкой на инсайдеров.

По словам близких к паре людей, их роман рухнул, когда глубоко укоренившиеся религиозные убеждения Круза начали вступать в противоречие с независимостью де Армас и ее скептицизмом по отношению к Церкви сайентологии.

"Том был убежден, что Ана - это то, что ему нужно: умная, красивая и та, кто сможет идти с ним рука об руку как в профессиональном, так и в духовном плане. Но когда она начала отталкивать его от саентологической стороны жизни, все изменилось. Ему нравится, когда все делается определенным образом, и Ана никогда не будет той, кого он сможет формировать. Именно тогда он понял, что она не та послушная, одобренная церковью партнерша, на которую он надеялся", - отметил близкий к Крузу источник.

Также источник заявил, что "химия" между ними "просто угасла", однако неприязни никакой не возникло:

"Они все еще ладят и очень зрело перенесли разрыв… Они оба понимали, что их отношения не могут быть долгими, и решили, что лучше отойти, оставаясь друзьями, чем форсировать события, которые не работают".

Напомним, как писал УНИАН, на днях стало известно, что Том Круз завершил отношения с младшей на 26 лет актрисой Аной де Армас.

