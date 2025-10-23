Так называемая местная власть ищет "виновных" за будущий коллапс.

Российские оккупационные власти Крыма признали серьезные проблемы с водоснабжением, особенно в восточной части временно оккупированного полуострова. Как сообщает Центр национального сопротивления, наихудшая ситуация сложилась в Алуште - по данным так называемого "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма", запасов воды в местных водохранилищах хватит лишь на 85-90 суток.

С 1 октября в городе введены почасовые графики подачи воды, а давление в сети снижено до минимума. Источники сообщают, что ситуация вызвала панику среди оккупационных чиновников: в Симферополе активно ищут "виновных" за вероятный будущий коллапс - между собой выясняют отношения "госкомитет" и "правительство" Аксенова. Сам Аксенов, по имеющейся информации, перекладывает ответственность на минобороны РФ, которое забирает основные объемы воды для воинских частей и полигонов.

В кулуарах оккупационной администрации обсуждают возможность "ротации кадров", если проблему не удастся решить до конца года.

Видео дня

"В политических кругах оккупантов распространяются слухи, что Москва рассматривает возможность очередной "ротации кадров" в крымской администрации, если проблема не будет решена до конца года. В то же время чиновники из Алушты признают, что никакого реального плана действий нет: водоснабжение зависит только от осадков и "внутренних резервов", которых катастрофически не хватает", - говорится в сообщении.

Местные жители уже готовятся к чрезвычайной ситуации. В отдельных районах Алушты люди вынуждены набирать техническую воду, а коммунальные службы развозят ее цистернами. Вода непригодна для питья, однако другого варианта пока нет.

По оценкам экспертов, если осадки не улучшат ситуацию до конца декабря, Крым может оказаться перед новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года.

Крым без воды - что известно

Как писал УНИАН, в 2020 году ситуация с водой в оккупированном Крыму достигла точки кипения. Например, село Богдановка в Симферопольском районе осталось без воды, единственная скважина, обеспечивавшая населенный пункт, пересохла. Аналогичная ситуация была в селе Мирное.

Говорилось, что воду людям доставляли дважды в день на водовозке. Жители выстраивались в длинные очереди, среди них было много пожилых людей и людей с инвалидностью. Местные жители жаловались, что пить такую воду нельзя, потому что она вонючая.

Вас также могут заинтересовать новости: